Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé de mettre fin aux fonctions de l'ancien arbitre international Djamel Haimoudi, responsable du département de la formation et développement, pour "absence prolongée" et "manquement à ses obligations", outre les mesures qui seront prises.

La décision a été prise par le BF lors de sa réunion en session ordinaire tenue le mercredi 27 décembre2023 au siège de la Fédération algérienne de football (FAF), à Alger, sous la présidence de son président Walid Sadi. Pour rappel, Djamel Haimoudi, avait été nommé responsable du département de la formation et développement au niveau de la direction technique nationale de l'arbitrage (DTNA) en octobre dernier. Haimoudi qui avait officié lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, avait intégré en juillet dernier la Commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF).

Au cour de la même réunion, le Bureau fédéral a décidé d'écarter définitivement l'arbitre assistant Brahim Hamlaoui de la liste des officiels et de lui retirer le badge international, suite aux "graves erreurs commis es", selon un communiqué de la FAF publié sur son site officiel. D'autre part, le bureau fédéral a chargé le Directeur technique national de l'arbitrage (DTNA) à l'effet de soumettre au bureau fédéral une évaluation du travail accompli par les commissions de l’arbitrage au niveau des ligues régionales et de wilayas et de procéder aux mouvements qui s’imposent, selon la même source. Enfin, le bureau fédéral a autorisé le programme d'investissement pour l'acquisition en 2024 des stations VAR.