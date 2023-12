Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur poursuivra l'accompagnement et le soutien des artisans à l'effet d'améliorer les produits de l'artisanat pour préserver ce patrimoine authentique.

Présidant la cérémonie de distribution du Prix national de l'artisanat et des métiers dans sa 19e édition, le ministre a insisté sur l'importance de la préservation du patrimoine traditionnel authentique, de l'encouragement des artisans à l'innovation et à la créativité, et de la promotion de la qualité du produit algérien dans ce domaine.

Il a rappelé, à cette occasion, les réalisations enregistrées au cours de cette année en matière de promotion du produit traditionnel authentique à travers l'organisation de plusieurs activités et workshops dans le domaine de la création des micro-entreprises et des startups au profit des artisans, ainsi que du Salon international de l'artisanat et plusieurs expositions régionales en sus de la participation aux salons internationaux de l'artisanat. Il sera procédé, par la même occasion, à la distinction de plusieurs œuvres artisanales, tous domaines confondus, dont la céramique, le verre, le cuivre et le bois en sus de la fabrication des tapis traditionnels et de la broderie. Ces chefs-d'œuvre seront exposés au niveau des hôtels et de l'exposition de l'Agence nationale de l'Artisanat et de métiers (ANART).