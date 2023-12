Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a annoncé, jeudi à Tiaret, la création et l’ouverture prochaine d’un Centre national de préservation du manuscrit, du patrimoine et du livre religieux. Lors de sa supervision de l’inauguration d’une bibliothèque à la zaouïa "Sidi Adda" du centre-ville de Tiaret, dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Belmehdi a souligné que "l’Algérie verra la création et l’ouverture d’un Centre national de préservation du manuscrit, du patrimoine et du livre religieux et le décret de sa création sera bientôt promulgué par le gouvernement", ajoutant que son ministère a achevé son étude.

Le ministre a signalé que "ce Centre fournira un plus à notre pays, car il permettra d’aller vers les familles qui possèdent des manuscrits en vue d’en faire des copies et de les exploiter dans les études académiques africaines, devant permettre également aux étudiants africains de les étudier".

Il a par ailleurs indiqué que "les pays du Sahel en Afrique , qui détiennent des manuscrits, dont de la ville de Tombouctou au Mali, bénéficieront également de notre patrimoine religieux, à savoir le manuscrit". Par ailleurs, M. Belmehdi a souligné dans son intervention lors d’une rencontre avec les Imams de la wilaya de Tiaret, que son département ministériel "a fait de grands pas dans le domaine de la révision du statut particulier de l’Imam et en leur réservant des logements de fonction, et ce en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que le taux d’intégration des imams dans les postes de leur travail a atteint, actuellement, 100 pour cent". Le ministre a, en outre, indiqué que "nos mosquées portent un message positif à la société et nous voulons qu'elles constituent une barrière solide contre tous ceux qui veulent affecter ou porter atteinte à la sécurité de notre pays", ajoutant que son secteur, à travers la mosquée, "poursuivra cette démarche pour construire une Algérie nouvelle et forte".

Il a souligné que "nos mosquées, nos zaouïas et nos écoles coraniques tiennent compte et défendent l'unité du pays", appelant les imams à intensifier leur activité religieuse de proximité au sein de la société, afin "d'immuniser les jeunes et les prémunir contre tous les fléaux sociaux". M. Belmehdi a noté que "les imams contribuent à sensibiliser les citoyens, surtout les jeunes, dans le domaine de la lutte contre la toxicomanie et cette démarche fait partie de la lutte menée par le secteur des Affaires religieuses et des Wakfs contre ceux qui veulent détruire l’Algérie".

Il a indiqué que son secteur a participé à une campagne de sensibilisation pour lutter contre les hallucinogènes et les drogues, ainsi que dans de nombreuses campagnes de prévention contre le Covid-19, affirmant, à ce propos, que "la mosquée était un modèle dans le respect des mesures préventives contre la propagation de la pandémie".

A noter que la visite d'inspection du ministre comprend également une visite à la zaouïa "Boucharabia" dans la commune de Tousnina et l'inauguration de la mosquée "Mohamed Bachir El-Ibrahimi" dans le quartier Beau-Séjour du chef-lieu de wilaya, en plus de la visite de l'école coranique de la mosquée "Salmane El-Farissi" dans la même ville.

M. Belmehdi a aussi supervisé la pose de la première pierre du projet de réalisation de la mosquée "Bilal Ben Rabah" dans la commune de Oued Lily, outre une visite à la zone rurale "Kobab Sidi Adda" dans la commune de Sidi Hassani.