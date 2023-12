La scène culturelle algérienne a été assombrie, en 2023, par la disparition de nombreux artistes, femmes et hommes de lettres et de culture, qui ont voué leur vie dans différentes disciplines artistiques, à la sauvegarde, l'enrichissement et la promotion du patrimoine culturel national.

JANVIER

01 janvier : le poète et écrivain, Mohamed Lakhdar Abdelkader Essaihi, connu sous le nom de "Essaihi Essaghir".

09 janvier : le photographe français, engagé pour la cause algérienne Adolfo Kaminsky.

10 janvier : le chanteur de l'association culturelle de musique andalouse "El Fakhardjia", Mohamed Zanoun.

14 janvier : le violoniste de musique andalouse, membre de l’association "Mezghenna", Mohamed Yahia Barloy.

21 janvier : le comédien Hassen Kheir.

28 janvier : le chanteur de la Troupe historique du FLN, El Hadi Radjeb, El Hadi Boulifa de son vrai noM.

FEVRIER

02 février : le professeur et metteur en scène Omar Maayouf .

04 février : la jeune musicienne de l’Association "Kortoba" de musique andalouse, Fatima Billal.

05 février : le musicien, Mohamed Hamani, Ex. Batteur du groupe mythique de variétés "Ramses".

14 février : le chanteur de la variété algérienne, Mohamed Moncef Noubli.

15 février : le poète, parolier et compositeur Halim Ryad Agrane.

18 février : le musicien percussionniste de musique diwane et danseur, Mohamed Bahaz.

MARS

04 mars : le bédéiste Nadjib Berber.

08 mars : le journaliste-écrivain, Amar Ouali.

08 mars : le dramaturge, chercheur et universitaire, Ahmed Hamoumi.

10 mars : l'auteur et universitaire Boualem Saidani.

12 mars : le peintre-miniaturiste, directeur du Musée Mustapha-Bacha et président de l’association culturelle "Les Beaux Arts", Mustapha Belkahla.

21 mars : l'écrivain et enseignant universitaire, Abdelali Rezagui.

23 mars : l'artiste-peintre Souhila Belbahar, doyenne des plasticiennes algériennes.

25 mars : le critique littéraire et enseignant universitaire de la langue arabe Othmane Badri.

29 mars : le comédien, acteur Dahmani Ismaïl.

AVRIL

04 avril : le photographe Salem Klari.

12 avril : la chanteuse Meriem Wafa.

27 avril : le réalisateur de télévision et cinéaste Kaddour Brahim Zakaria.

30 avril : le comédien, metteur en scène et ancien directeur du Théâtre national algérien, Said Bensalma.

MAI

03 mai : le cinéaste-réalisateur, Sid Ali Mazif.

07 mai : le calligraphe du Saint Coran, Cheikh Ali Gasmi.

15 mai : le guitariste compositeur du groupe "Ideflawen" Zahir Adjou.

22 mai : la comédienne et scénariste, Nadia Djebili.

23 mai : le comédien et metteur en scène, Adlène Bakhouche.

27 mai : le réalisateur Mohamed Fawzi Khelfallah.

28 mai : l’auteur-compositeur et chanteur Karim Tizouiar.

JUIN

07 juin : le trompettiste Djaffar Bensetti.

14 juin : le percussionniste Mustapha Berkani.

15 juin : le poète, parolier et artiste Ahmed Bouderbala.

29 juin : le guitariste du groupe "Dzair", Redouane Tilmati.

JUILLET

03 juillet : le bassiste chanteur de variétés Mohamed Zekiri.

31 juillet : l’artiste plasticien et poète, Kamel Yahiaoui.

AOUT

12 août : le chanteur chaâbi Djamel Megharia.

18 août : le chanteur engagé, Abdelmalek Ardjilous.

20 août : le comédien humoriste Wahid Bouzidi.

23 août : le chanteur Maacha Said Bouthlava.

SEPTEMBRE

15 septembre : le jeune chanteur raï, Cheb Aymen.

28 septembre : le chanteur Ahmed Nezzar, connu sous le nom d'artiste de "Ahmed Er'Refâa".

OCTOBRE

24 octobre : l'ancien membre de la Troupe historique du FLN Brahim Derri.

25 octobre : le comédien et acteur Abdelhalim Zribi.

NOVEMBRE

03 novembre : l'académicien et critique Abdelmalek Mortadh.

05 novembre : le chanteur chaâbi, Cheikh H'mida Benhenda.

28 novembre : le jeune musicien-arrangeur Amine Benaïred, connu sous le nom d'artiste d'"Amine La Colombe".

28 novembre : le jeune chanteur Mohamed Bousmaha.

29 novembre : l'artiste plasticien Abderrahmane Mekki.

DECEMBRE

03 décembre : le chanteur Mohand Roussi.

03 décembre : le comédien Azzeddine Hadj Mohand.

04 décembre : le photographe Amine Chikhi.

07 décembre : le réalisateur de télévision Abdelkrim Rahil.

13 décembre : le percussionniste de musique Chaâbi Abdelkader Benddine.