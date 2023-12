Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a affirmé, jeudi à Alger, que le secteur était en passe d'élaborer le projet de cahier des charges définissant les procédés de terrassement nécessaires lors de la réalisation des travaux et le rétablissement de la voie publique en son état initial dès leur achèvement.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, présidée par le vice-président de l'APN, El Messaoud Guasri, le ministre a déclaré que le ministère se penchait, dans le cadre de l'amendement du décret exécutif de 2004 relatif à la permission de voirie, sur "la préparation de dispositions liées aux conditions et modalités de dépôt et de paiement de la caution de remise du domaine public de la voirie à son état initial", indiquant que cette caution demeure "une garantie pour l'Etat contre tous les cas de dommages pouvant être causés à la voie publique".

En réponse à une question du député Zakaria Badroune (FLN) à ce sujet, le ministre a précisé que les services techniques de la wilaya sont chargés de la détermination des techniques utilisées dans le terrassement ou la tranchée lors de la réalisation des travaux, ajoutant que le recours à la technique de forage horizontal ou la micro-tranchée doit prendre en considération l'état de la route et le type (RN, autoroute, CW). Le décret exécutif suscité impose au permissionnaire, aussitôt après l'achèvement des travaux, d'enlever tous les décombres et de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient pu être causés à la voie publique ou ses dépendances à la suite des travaux.

Par ailleurs, et concernant le projet de dédoublement de la RN 171 reliant Ain Oulmene à El Eulma (Setif) sur une distance de 45km, le ministre a fait état d'une proposition pour inscrire un tronçon de l'infrastructure d'une longueur de 15 km, et d'un montant de 1,8 milliard DA, dans le projet de loi de finances 2025, sachant que les études techniques ont été réalisées. Répondant à une question de la députée Farida Ghamra (MSP), M. Rekhroukh a précisé que les études concernant la 2e tranche du projet (30 km) reliant Remada à Aïn Oulmene seront lancées "dès l'achèvement de toutes les procédures juridiques et administratives liées aux marchés publics".

En réponse à une question du député Riad Hannachi (FLN) sur "les raisons qui ont empêché le début des travaux de dédoublement de la RN 9 sur le tronçon reliant Souk El Ténine à la daïra de Kherrata", située sur l'axe Sétif-Béjaïa, M. Rekhroukh a affirmé que le projet de dédoublement a été réalisé sur le tronçon entre Béjaïa et Souk El Ténine (35 km). Quant au tronçon reliant Bordj Mira à Kherrata (7,6 km), le ministre a fait savoir que les travaux de réaménagement des gorges de Kherrata ont été relancés en 2022, ajoutant que la date de réception du projet est prévue pour le deuxième trimestre de 2024". Le secteur œuvrera à achever les deux tronçons restants du projet, qui nécessite une enveloppe totale de 45 milliards DA. Il a relevé que le secteur œuvre également à lever toutes les contraintes pour livrer, avant la fin de 2024, le projet de la pénétrante de Bejaia dans la partie située à l'entrée du chef-lieu de la wilaya (10 km) pour y fluidifier le trafic routier.

S'agissant des projets du secteur des routes et de leur entretien au niveau de la wilaya de Tébessa, le ministre a affirmé qu'il a été enregistré, dans le cadre du programme triennal 2024/2026, des projets relatifs à la modernisation et la réalisation du dédoublement de nombre de routes nationales dans la wilaya, qui seront réalisés sur plusieurs étapes. Il s'agit, d'après la réponse du ministre à la question du député Belkacem Mesnadi (Front El-Moustakbel), de la modernisation de la route nationale N 88 reliant Laouinet et El Ouenza (27,5 km) et du dédoublement des RN10 entre Ain Fodha et Bekkaria (14 km), RN 16 reliant Tébessa à Elma Labiodh (20 km) et RN83 reliant Hammamet et Chréa (15 km). Répondant à la question du député Rachid Bouamri (Indépendants), le ministre a affirmé que la wilaya de Constantine bénéficiera durant le premier semestre de 2024 de deux projets de dédoublement de la RN79 dans sa partie reliant Ali Mendjeli/El-Khroub/limites de la wilaya d'Oum El Bouaghi, et la RN 27 reliant Hamma Bouziane et Beni Hmidane, qui connaissant un trafic routier dense.