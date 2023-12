La caravane des jeunes de la communauté nationale à l’étranger a achevé, jeudi soir, sa visite en Algérie, dans le cadre de la Caravane de la mémoire organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les membres de cette caravane ont quitté l’aéroport international "Ahmed Ben Bella" en direction de la France.

Accompagnés de cadres du ministère et de la wilaya d’Oran, les membres de la caravane ont visité, jeudi, dans le cadre du programme du deuxième jour de leur visite dans la capitale de l’Ouest algérien, le Complexe sportif olympique Miloud-Hadefi, le village méditerranéen de la commune de Bir El-Djir, le centre équestre Antar Ibn Cheddad de la commune d’Es-Senia, où ces infrastructures ont abrité, ces dernières années, des manifestations sportives internationales et continentales importantes. Le wali d’Oran Saïd Sayoud a organisé, hier dans la soirée, un dîner en l’honneur des membres de la caravane des jeunes au village méditerranéen, après avoir visionné le film de guerre "Héliopolis" de Djaâfar Gacem en présence des cadres de la wilaya et des moudjahidine.

Cette occasion a été saisie pour organiser un débat entre jeunes présents et les moudjahidine sur la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français et ses sacrifices durant plus d’un siècle et 30 ans pour recouvrer la souveraineté du pays.

Le wali a souligné, lors de cette rencontre, qu’il a observé "un attachement des jeunes de la communauté algérienne à l’étranger, qui ont pris part à la Caravane de la mémoire, à leur mère patrie et leur fierté de lui appartenir, ainsi qu’à sa glorieuse histoire, ce qui est visible avec leur immense joie de se trouver en Algérie".

Les membres de cette caravane, qui ont visité lors de la première journée de leur déplacement à Oran certains sites archéologiques et historiques de la ville, dont le musée du Moudjahid, le fort de Santa Cruz, le Mont Murdjadjou et certains centres commerciaux, ont exprimé leur satisfaction de se trouver dans la ville d’El Bahia.

Par ailleurs, Anis Nehala, cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports et accompagnateur de la délégation a souligné que les jeunes de la communauté participant à la Caravane de la mémoire, qui ont inspecté de visu lors de leurs visites dans les wilayas de Biskra, Guelma, Batna, Tizi Ouzou, Alger et enfin Oran, plusieurs régions et événements qu’ils ont étudié dans les livres ou qui leur ont été racontés par leurs parents sur l'histoire de l’Algérie et sa nature, et ce périple a été pour eux une occasion pour un contact direct avec des Moudjahidine, qui ont participé à la glorieuse Guerre de libération.

Les membres de la caravane de la communauté algérienne établie à l’étranger ont quitté l’Algérie, après avoir passé 9 jours, durant lesquels ils ont visité les six wilayas historiques, dans le cadre de la Caravane de la mémoire organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Grande mosquée de Paris dans le cadre de la consolidation de la mémoire nationale chez les enfants de la communauté algérienne établie à l’étranger, surtout les jeunes.