Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, après consultation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, un décret présidentiel en vertu duquel, sept (7) daïras ont été promues en wilayas déléguées, avec nomination

des walis délégués, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

"Après consultation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et conformément à ce qui a été décidé auparavant, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel en vertu duquel ont été promues en wilayas déléguées, les daïras suivantes : Aflou dans la wilaya de Laghouat, Barika dans la wilaya de Batna, Ksar Chellala dans la wilaya de Tiaret, Ain Oussara et Mesaâd dans la wilaya de Djelfa, Labiodh Sidi Cheikh dans la wilaya d'El Bayadh et Boussaada dans la wilaya de M'sila.

Le président de la République a, également, nommé sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, à la tête de ces wilayas déléguées, Messieurs:

- Benmerrah Younes, wali délégué d'Aflou dans la wilaya de Laghouat.

- Bou Eddehab Said, wali délégué de Barika dans la wilaya de Batna.

- Daoudi Toufik, wali délégué de Ksar Chellala dans la wilaya de Tiaret.

- Alouache Boualem, wali délégué de Aïn Oussara dans la wilaya de Djelfa.

- Daoudi Adel, wali délégué de Messâad dans la wilaya de Djelfa.

- Mouden Abdrabbi, wali délégué d'El Abiodh Sidi Cheikh dans la wilaya d'El Bayadh.

- Benahmed Riad, wali délégué de Boussaâda dans la wilaya de M'sila".