Le nombre d'entreprises nouvellement enregistrées en Chine a augmenté au cours des onze premiers mois de l'année 2023, selon les données publiées mercredi par l'Administration d'Etat de contrôle du marché. Plus de 30,2 millions de nouvelles entités commerciales ont été créées au cours de la période considérée, en hausse de 10,5% sur un an. Les entreprises nouvellement enregistrées ont augmenté de 14,6%, alors que le nombre de travailleurs indépendants nouvellement enregistrés était en hausse de 8,9%.

Cette année, les entités commerciales chinoises se sont développées régulièrement, affichant une qualité plus élevée et des capacités accrues, a déclaré l'administration.