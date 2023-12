Le Salon de l’automobile et de la moto a été inauguré, jeudi, au Centre des conventions d’Oran "Mohamed Benahmed", avec la participation de trois concessionnaires automobiles et trois autres de la moto, au milieu d’une grande affluence de citoyens .

Le nombre total des véhicules et motos exposés par les six concessionnaires a atteint pas moins de 32 modèles, entre véhicules touristiques et utilitaires asiatiques et européens, outre la participation de représentants de trois banques publiques et privées, dans le cadre du financement pour l’acquisition de véhicules. Le représentant de l’organisateur du Salon, Larbi Belarbi, a indiqué dans une déclaration à l’APS, que le but de l’organisation de ce salon, qui revient dans la capitale de l’Ouest après cinq années d’absence, est "d’éradiquer la spéculation par une offre de véhicules à des prix acceptables".

Il a, par ailleurs, ajouté que le salon est une opportunité pour les citoyens de déposer leurs demandes, afin de recevoir les véhicules dans les délais fixés dans le cahier des charges, signé par les concessionnaires, en l’occurrence dans un délai maximum de 45 jours. Dans le même sillage, il a souligné que certaines marques exposées s’engagent à livrer les véhicules demandés immédiatement après que les demandeurs aient payé leurs sommes, faisant observer qu’aucune offre promotionnelle n’a été adoptée à l’occasion, car les mêmes prix proposés par les concessionnaires sont pratiqués au niveau de leurs showrooms.

Les citoyens, qui ont visité le salon dès les premières heures, ont exprimé leur satisfaction de l’arrivée des véhicules qu’avaient promis les concessionnaires.

Certains visiteurs espéraient également que d’autres marques entreraient sur le marché national, au cours de la nouvelle année 2024, pour permettre aux citoyens d’acquérir des voitures, selon leurs envies et leurs capacités financières.

A noter que le salon, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par les autorités locales, s’étalera sur dix jours entiers et sera clôturé le 6 janvier prochain, selon la même source.