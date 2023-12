Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a donné, jeudi,

des instructions aux cadres de la société de réalisation et gestion des marchés de gros "Magros", à l'effet de réaliser des études dans le but de moderniser la gestion de la société et de ses marchés régionaux, avec pour objectif le développement du réseau de distribution en réponse aux besoins du marché et des citoyens, tout en améliorant sa performance économique et en diversifiant son activité, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces orientations ont été données, lors d'une séance de travail que le ministre a tenue avec les cadres de la société "Magros", en présence des cadres centraux du ministère, dans le cadre d'une visite de travail qu'il a effectuée à la société, précise la même source.

Après avoir écouté un exposé sur la stratégie de la société au cours des années à venir, M. Zitouni a appelé à "réaliser des études qui visent à moderniser la gestion de la société et ses marchés régionaux, en vue de développer le réseau de distribution et répondre aux besoins du marché et des citoyens d'une part, et améliorer la performance économique de la société et diversifier son activité d'autre part", lit-on dans le communiqué du ministère.

A ce titre, le ministre a mis en avant "l'importance de consolider la compétence et l'efficacité du travail des marchés, à travers l'ouverture de nouveaux espaces dédiés aux produits alimentaires et la mise en place des coopérations lucratives avec les grandes surfaces commerciales ou étrangères". Pour le ministre, la société "Magros" peut également "jouer un grand rôle dans la régulation du marché national des fruits et légumes et la protection des agriculteurs, tout en les encourageant à produire plus, à travers l'achat de leurs produits directement et leur revente sur les marchés régionaux de gros, ce qui contribue", selon le communiqué, " à mettre un terme aux intervenants et aux intermédiaires".

Examen des préparatifs en cours pour approvisionner le marché national en viandes rouges

"Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a reçu, mercredi 27 décembre 2023 au soir, au siège du ministère, le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens, M. Issam Bedrissi, en compagnie du président de la Fédération nationale des Viandes rouges et dérivées, M. Kheir Merouane, pour examiner les préparatifs en cours pour l'approvisionnement du marché national en viandes rouges notamment celles importées", a précisé le communiqué.