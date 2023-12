Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a achevé la visite de travail qu’il a effectuée, en compagnie d’une délégation ministérielle, dans la wilaya de Tindouf, et consacrée au programme de développement complémentaire de cette wilaya décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre a été salué à l’aéroport "Commandant Farradj" par le wali de Tindouf, Mustapha Dahou, et les autorités civiles et militaires. Chargé par le président de la République, M. Larbaoui a, lors de cette visite d'une journée où il a rencontré des représentants de la société civile, annoncé le programme complémentaire qui vient s’ajouter au programme de développement dont a bénéficié la wilaya.

Le Conseil des ministres, réuni dimanche dernier sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait approuvé le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf d’un montant de 29,5 milliards DA, et qui s’ajoute au programme en cours de réalisation, rappelle-t-on.

Le Premier ministre a été accompagné dans cette visite du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et celui du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, MM. Brahim Merad et Fayçal Bentaleb respectivement.