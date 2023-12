Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pris en charge rapidement toutes les préoccupations soulevées par la population lors de sa visite dans la wilaya de Tindouf, le 30 novembre dernier, en décidant un programme complémentaire de près de 30 milliards de DA, a affirmé jeudi le Premier ministre, Nadir Larbaoui, dans une allocution lors de sa visite de travail dans la wilaya.

Chargé par le président de la République, le Premier ministre, qui était accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a révélé les détails du programme complémentaire et inspecté les travaux du projet de ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Béchar-Oran.

Dans une allocution devant les représentants de la société civile et les notables de la wilaya, M. Larbaoui a affirmé que le président de la République, "qui s'est engagé à prendre en charge immédiatement les préoccupations soulevées par la population de Tindouf, lors de sa visite historique dans la wilaya, a honoré tous ses engagements dans un court laps de temps, notamment dans les secteurs de la santé, de l'hydraulique, de l'habitat et de l'enseignement supérieur".

Et ce en décidant, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, un programme complémentaire au profit de la wilaya de Tindouf, d'une enveloppe de 29,5 milliards de DA, qui s'ajoute au programme en cours, d'une enveloppe de 49 milliards de DA. Evoquant ce qui a été réalisé sans ce cadre dans le secteur de la santé dans la wilaya, le Premier ministre a rappelé la récente inauguration, dans l'Hôpital mixte Si El Haouès, d'une unité d'hémodialyse et d'un service d'oncologie, les efforts en cours pour élargir les spécialités médicales dans cet établissement et les décisions prises pour doubler les salaires des médecins travaillant dans cette wilaya et leur fournir des logements de fonction décents leur permettant d'exercer dans les meilleures conditions.

S'agissant du domaine de l'hydraulique, et après avoir évoqué le projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées, M. Larbaoui a annoncé l'achèvement de l'étude du projet et l'affectation d'une enveloppe de 3 milliards de DA dans le cadre du programme complémentaire relatif au secteur de l'eau.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le Premier ministre a fait état d'une étude pour trouver "les meilleures formules" pour la promotion du Centre universitaire de Tindouf, en veillant à ce que la formation universitaire soit parfaitement en accord avec les projets économiques et commerciaux que compte la wilaya de Tindouf, et ce, dans le cadre des engagements du président de la République concernant l'élimination des disparités en matière de développement et la distribution homogène des pôles de développement à travers le territoire national. Le Premier ministre a aussi mis en exergue l'intérêt accordé par le président de la République à la diversification de l'économie nationale à travers la mise en valeur des ressources minières, citant notamment le projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet, inauguré par le Président Tebboune après plusieurs décennies d'attente. S'ajoute à cela, a-t-il dit, le projet de réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts pour subvenir aux besoins énergétiques de cette mine et des zones avoisinantes. Le programme complémentaire pour cette wilaya se réparti sur plusieurs secteurs, à savoir l'hydraulique avec trois (3) opérations dotées d'une enveloppe financière estimée à 4,6 milliards de DA, le secteur de la santé avec aussi trois (3) opérations dotées d'une enveloppe financière de 7,95 milliards de DA, le secteur de l'habitat avec quatre (4) opérations d'une enveloppe financière estimée à 7,15 milliards de DA et le secteur de l'urbanisme avec cinq (5) opérations dotées d'une enveloppe financière de 5,2 milliards de DA, a détaillé le Premier ministre, ajoutant que le secteur de l'environnement bénéficiait d'une enveloppe de 3,5 milliards de DA et le secteur de la jeunesse d'une enveloppe financière de 600 millions de DA. Il a également annoncé l'affectation d'une autre enveloppe financière de 500 millions de DA pour doter la wilaya de Tindouf de moyens et d'équipements. A cette occasion, le Premier ministre a annoncé officiellement la relance du programme du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) d'aide au logement rural au niveau national, avec une enveloppe de 30 milliards de DA, soulignant que la dynamique économique que connaît la région sera renforcée grâce aux projets en cours pour le développement des infrastructures, notamment après l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien et le projet d'établissement de la première zone franche commerciale dans la wilaya avant la fin du premier semestre de 2024. Aussi, M. Larbaoui a appelé les citoyens de Tindouf à "soutenir la démarche ambitieuse du président de la République pour construire un avenir prospère pour cette wilaya et toutes les wilayas du pays", leur transmettant "les salutations du président de la République et sa gratitude pour l'accueil populaire chaleureux qui lui a été réservé" lors de sa visite historique dans la wilaya, le 30 novembre dernier. De leur côté, les acteurs de la société civile et les notables de la wilaya ont salué la parole tenue par le président de la République, qui a honoré ses engagements à travers ce programme complémentaire au profit de la wilaya, soulignant leur "soutien total" à la politique de développement prônée par le président de la République.

Lors de sa visite, le Premier ministre a également inspecté les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Tindouf-Béchar-Oran, où il a affirmé que "ce projet dont ont rêvé des générations successives est désormais une réalité", insistant sur le respect des délais de réalisation (30 mois).

Mise en avant de l’attachement au choix participatif et l’engagement d’œuvrer avec les pouvoirs publics

Des représentants de la société civile de la wilaya de Tindouf ont mis en avant jeudi leur attachement au choix participatif et l’engagement d’œuvrer côte-à-côte avec les pouvoirs publics conformément à la Constitution et la nécessité d’adhérer aux démarches visant à faire de la société civile une véritable force de suggestion efficace.

Ils ont, à ce titre, salué la visite sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à sa dernière et historique visite dans la région, du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, dans la wilaya de Tindouf, avant de mettre en avant leur attachement au choix participatif et l’engagement d’œuvrer côte-à-côte avec les pouvoirs publics conformément à la Constitution. Dans ce cadre, la représentante de l’Observatoire national de la société civile (ONSC) à Tindouf, Aïcha Ramdane, a affirmé que les représentants de la société civile sont invités à agir efficacement dans les activités de ces instances, de soulever les suggestions et préoccupations des différentes couches de la société en vue d’enrichir le débat général et le dialogue et de préparer murement les politiques générales, appuyer les efforts de leur mise en œuvre et consolider la capacité des pouvoirs publics d’y ajuster. Pour sa part, le membre du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Azzeddine Saïd, a estimé que les activités intenses et ininterrompues des acteurs de la société civile étaient une concrétisation de la vision stratégique visant à consacrer ces instances en tant que partenaire efficace capable d’assumer pleinement sa responsabilité.

Approché par l’APS, le représentant des notables de la wilaya de Tindouf, Bita Khattari, a indiqué que l'importance qu’accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la région, à travers la décision d’ajouter un programme complémentaire à cette région dénote de l’intérêt manifesté par les hautes instances du pays de prendre en charge les préoccupations de la population, avant d’exprimer son soutien aux démarches des pouvoirs publics pour l’édification d’une Algérie nouvelle.

Lors de cette visite, où il est accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, M. Larbaoui a annoncé le programme complémentaire qui s'ajoute au programme de développement dont a bénéficié la wilaya de Tindouf.

Lors de cette visite, où il est accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, M. Larbaoui a annoncé le programme complémentaire qui s'ajoute au programme de développement dont a bénéficié la wilaya de Tindouf.

Après avoir écouté les explications fournies sur le projet par le directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzedine Fridi, le Premier ministre a affirmé que "ce projet dont ont rêvé des générations successives est désormais une réalité". "Félicitations au peuple algérien pour ce mégaprojet", a-t-il dit. M. Larbaoui a "souhaité vivement voir ce projet se réaliser dans les délais impartis". S'engageant à respecter les délais, le directeur de l'ANESRIF a assuré que les travaux s'achèveront dans un délai de 30 mois, notamment avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la réalisation de 3 km de voie ferrée par jour.

Dans ce sillage, le Premier ministre a insisté sur le transfert technologique par les entreprises de réalisation aux jeunes de la région à travers le Centre universitaire de la wilaya de Tindouf, qui "sera promu sur décision du président de la République", appelant à veiller à "adapter la formation universitaire aux exigences de ce projet en matière d'expertise". Evoquant les travaux de terrassement, le DG de l'ANESRIF a fait état de l'extraction de 67 millions M3 de terres, soit neuf (9) fois le volume extrait lors de la réalisation du tunnel sous la Manche (reliant la Grande Bretagne et la France). Ce projet permettra la création de 14.000 emplois directs, a-t-il révélé, évoquant la collaboration en cours avec les autorités locales pour la formation des jeunes au niveau des centres de formation professionnelle dans les métiers demandés par le projet.

Selon la fiche technique du projet, la réalisation du tronçon Oum El Assel-Tindouf est prise en charge par un groupement d'entreprises conduit par la Société nationale des travaux publics (SNTP), qui a reçu l'ordre de démarrage des travaux le 8 octobre dernier.

Pour ce qui est du tronçon PK200-PK640-Tindouf-Gara Djebilet, les travaux de réalisation ont été confiés à un groupement d'entreprises conduit par la société chinoise CRCC, qui a reçu l'ordre de démarrage des travaux le 26 décembre 2023.

Par ailleurs, la réalisation du tronçon Béchar-PK200 sur 200 km sera prise en charge par un groupement d'entreprises conduit par le groupe publique COSIDER, qui a reçu l'ordre de démarrage des travaux le 12 septembre 2023.

Les délais de réalisation des trois tronçons ont été fixés à 30 mois.