Une journée d'études sur la médecine du travail a été organisée, mercredi à Alger, par le ministère de la Santé, en coordination avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, sous le thème "La promotion de la santé en milieu professionnel à travers une approche globale multidisciplinaire et intersectorielle", dans le cadre de l'adaptation aux développements socio-économiques enregistrés dans le pays.

Dans une allocution à l'occasion, lue en son nom par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Talhi, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a affirmé que le renforcement de la santé des travailleurs, à travers la médecine du travail constituait "une condition sine qua non pour le développement économique et social durable", ajoutant que "la santé professionnelle est étroitement liée à la santé publique et au développement des systèmes de santé selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS)".

Il a rappelé, dans ce sens, le programme national de santé en milieu de travail, axé sur trois principaux objectifs, dont "la préservation et le renforcement de la santé du travailleur, l'amélioration de l'environnement de travail pour en faire un environnement adapté aux conditions de sécurité et de santé, et le développement de la culture du travail organisé, de manière à garantir la santé et la sécurité professionnelles".

Le même intervenant a rappelé, en outre, les services fournis par les Centres hospitalo-universitaires (CHU) et les établissements de santé publique de proximité (EPSP) dans le domaine de la médecine du travail, ainsi que les services indépendants de certaines établissements, soulignant l'importance de la numérisation de ces services qui "s'inscrivent dans le cadre d'une politique systématique de numérisation du secteur selon le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il a expliqué, dans ce sens, que cette rencontre est une "plateforme commune pour tous les acteurs" qui permettra de mettre en lumière les acquis et les points forts, outre l'examen des lacunes du programme de santé et de sécurité au travail.

La rencontre "contribuera également à renforcer la stratégie nationale de protection et de prévention des risques professionnels et à aller vers l'adoption d'une politique globale dans ce domaine", a-t-il ajouté.

Evoquant l'accord-cadre entre les employeurs et les structures de santé professionnelle datant de 1995, M. Talhi a appelé à sa révision afin de "l'adapter aux défis et aux changements socio-économiques dans le monde du travail en Algérie".

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Akli Berkati a évoqué les acquis réalisés dans le domaine de la médecine du travail dont l'article 66 de la constitution de 2020 sur le droit garanti par la loi à la protection, à la sécurité et à l'hygiène consacré dans toutes les politiques sociales et sanitaires en Algérie. Concernant les activités effectuées par les services du ministère, le SG a rappelé le contrôle et l'inspection en 2023 "de plus de 113.000 organismes employeurs, au sujet de la prévention et la sécurité sanitaire et la médecine du travail concernant près de 3 millions et demi de travailleurs, à l'issue desquelles il a été procédé à l'établissement de près de 4.000 procès verbaux d'infraction en la matière, d'où la création de 764 nouvelles commissions paritaires au sein des établissements".

La cheffe du service de la médecine du travail à l'établissement hospitalier spécialisé anti-cancer "Pierre et Marie Curie", Pr. Nora Liani, a fait état de "certaines lacunes à combler en matière de médecine de travail telles que la formation des médecins généralistes exerçant cette activité et le développement de la recherche scientifique dans ce domaine".