Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 21.320 martyrs depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires palestiniennes.

Le porte-parole du ministère de la Santé à Ghaza, Ashraf al-Qudra, a également fait état de 55.603 blessés durant la même période.Selon lui, le dernier bilan comprend 210 personnes "dont des familles entières", tombées en martyrs dans des frappes sionistes lors des 24 dernières heures.Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste mène une guerre dévastatrice contre l'enclave palestinienne, ce qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités palestiniennes et des sources onusiennes.

Palestine occupée: le nombre d’enfants martyrs en Cisjordanie en 2023 est "sans précédent" (UNICEF)

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré, jeudi, que le nombre d'enfants palestiniens tombés en martyrs en Cisjordanie occupée, y compris à El Qods-Est, au cours de l'année 2023 a atteint "des niveaux sans précédent". Dans un communiqué publié sur la plateforme "X", la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient, Adele Khader, a affirmé que "2023 est l'année la plus sanglante jamais vue pour les enfants de Cisjordanie, y compris à El Qods-Est, car la violence (résultant des attaques sionistes) a atteint des niveaux sans précédent". Selon le communiqué, 83 enfants sont tombés en martyrs en Cisjordanie au

cours des douze dernières semaines, "soit plus du double du nombre d'enfants tués au cours de toute l'année 2022, dans un contexte d'assauts militaires (sionistes) croissants".Au cours de la même période, 576 enfants ont été blessés et d'autres ont été arrêtés, selon la source.

La responsable de l'ONU a indiqué que la Cisjordanie était gravement touchée par les restrictions imposées par l'entité sioniste en matière de déplacement et d'accès.

L'UNICEF a exprimé sa profonde préoccupation quant au droit des enfants de Cisjordanie, y compris à El Qods-Est, à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à leur droit inhérent à la vie."Les enfants vivant en Cisjordanie, y compris à El Qods-Est, souffrent d'une violence extrême depuis de nombreuses années.

Cependant, l'intensité de cette violence a considérablement augmenté depuis le début de la guerre en cours à Ghaza", a conclu Adele Khader. Depuis le déclenchement de l'agression contre la bande de Ghaza le 7 octobre, l’armée d'occupation a intensifié ses assauts militaires en Cisjordanie et accéléré le rythme des incursions et des raids dans les villes et camps de ce territoire occupé, faisant des dizaines de martyrs et des centaines de détenus.