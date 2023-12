Le deuxième tour des élections locales en Tunisie devrait avoir lieu dans 781 circonscriptions, selon l'Instance supérieure tunisienne pour les élections (ISIE).

Un total de 1562 candidats, dont 163 femmes (10,4%), sont en lice pour le deuxième tour des élections, dans 781circonscriptions électorales comptant plus de 4 millions d'électeurs, a précisé le président de l’ISIE, Farouk Bouasker lors d'un point de presse tenu, mercredi, pour présenter les résultats préliminaires du 1er tour de ces élections.

Et d'ajouter que 1348 candidats ont pu obtenir un siège au sein des Conseils locaux dès le premier tour, rappelant que le taux général de participation au 1er tour de cette échéance électorale s'est hissé à 11,84%, soit près de 1,07 million d’électeurs.Organisées pour la première fois en Tunisie, ces élections devraient aboutir à l'élection des membres des 279 conseils locaux, qui seront appelés à former le Conseil national des districts et des régions, deuxième chambre du Parlement.

La Constitution de la Tunisie, adoptée par référendum en juillet 2022, institue un parlement bicaméral, qui est composé de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP, chambre basse) et du futur Conseil national des régions et des districts (chambre haute).