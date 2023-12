Au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi suite aux éboulements provoqués par les pluies qui se sont abattues sur Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un responsable du gouvernement provincial.

Au moins 20 personnes ont perdu la vie à Bukavu et 20 autres corps ont été retrouvés dans le village de Burhinyi, situé à 50 km de Bukavu, a indiqué un membre du cabinet du gouverneur provincial.

Les autorités provinciales ont déclaré avoir dépêché plusieurs équipes de secours dans les zones sinistrées pour chercher des victimes. La semaine dernière, au moins 20 personnes ont été tuées dans un éboulement survenu dans le village de Kalingi, en territoire de Mwenga du Sud-Kivu et les pluies diluviennes ont provoqué des dégâts considérables, rappellent des observateurs locaux. Les inondations et les glissements de terrain liés à la saison des pluies sont courants en RDC et entraînent souvent des répercussions dévastatrices.