Une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers des accidents de la route, a été lancée à Bouira avec la participation des différents services de la wilaya, dont notamment les services de sécurité et de la protection civile, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Entamée depuis plusieurs jours, la campagne se poursuit pour couvrir toutes les communes de wilaya, et elle vise à sensibiliser les automobilistes sur les dangers relatifs aux accidents de la route souvent causés par le non respect du code de la route et l’excès de vitesse, ont expliqué les services de la wilaya.Les services de la police, ainsi que de la Gendarmerie nationale, et de la protection civile, prennent part à cette opération afin d’expliquer aux usagers de la route les différentes mesures de prévention face à la recrudescence des accidents de la route notamment à Bouira, où plusieurs

personnes ont trouvé la mort cette semaine et plusieurs autres ont été blessées.Une opération en ce sens a été menée jeudi matin dans la commune de Souk Lakhmis (Ouest de Bouira), où les services de la gendarmerie nationale et de la protection civile ont pu se rapprocher des automobilistes pour leur distribuer des dépliants ainsi que des prospectus contenant les différentes mesures de prévention contre les accidents de la route, notamment en cette période d’hiver.

Au chef-lieu de la wilaya, et sur la route menant de Bouira vers Ain Lahdjar, les services de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que de la protection civile ont dressé un barrage pour sensibiliser les automobilistes sur les risques émanant des accidents de la route.

"Nous sommes là pour sensibiliser les citoyens, notamment les automobilistes sur les risques liés aux accidents de la route, qui est un phénomène qui ne cesse de s’amplifier à Bouira, à cause de plusieurs facteurs notamment le facteur humain", a expliqué à l’APS une officière de la Gendarmerie nationale, le capitaine Kamilia Gouanane.

Elle a expliqué que la campagne met en garde sur les dangers de l’excès de vitesse, des dépassements dangereux, du manque de vigilance notamment en ces temps de froid où la chaussée est souvent glissante. Il s'agit aussi de sensibiliser autour du respect du code de la route pour éviter le danger, a-t-elle dit. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, un espace pour inculquer aux enfants la culture d’une bonne conduite sur la route, a été inauguré jeudi à la cité 338 de la ville de Bouira, en présence du wali Abdelkrim Laâmouri, et du procureur général de la Cour de Bouira, M. Djaâd Cherif, et des membres de la commission sécuritaire de wilaya.La campagne se poursuit jusqu’au 15 janvier 2024, et les services de la gendarmerie nationale ont durci les opérations de contrôle et de répression sur les routes contre les mauvais conducteurs, a-t-on souligné.

Il y’a quelques jours, un bus de transport de voyageurs a été percuté par un tracteur sur la route nationale (RN) 18 à Ain Lahdjar, causant la mort de deux personnes, ainsi que des blessures à plusieurs autres passagers, rappelle-t-on.Dimanche dernier, cinq personnes ont été grièvement blessées dans un carambolage survenu sur l’autoroute Est-ouest à El Asnam (Est de Bouira), et ayant impliqué 16 véhicules et un camion. Le conducteur du camion a perdu les freins de son véhicule et percuté plusieurs voitures sur la descente autoroutière d’El Asnam, avaient expliqué les services de la protection civile.