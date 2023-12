Au total 400 logements publics locatifs (LPL) seront distribués dans la commune de Babar (wilaya de Khenchela) au cours du premier semestre 2024, apprend-on jeudi du président de l’assemblée populaire de cette collectivité locale."La commission d’enquête sur les dossiers des demandeurs poursuit son travail pour l’élaboration et l’annonce de la liste des bénéficiaires de ce quota dont les travaux touchent à leur fin en vue d’en permettre la distribution au cours du premier semestre 2024", a précisé à l’APS Lakhdar Abidi.

Le taux d’avancement des travaux du projet est actuellement de 88 % et l’entreprise de réalisation apporte actuellement les ultimes retouches parallèlement aux actions d’aménagement extérieur et de raccordement aux divers réseaux, a-t-il précisé. M. Abidi a fait état également de la réalisation en cours de 70 logements de même type au titre d’un projet inscrit en 2022 et lancé en 2023, relevant que son suivi est assuré par les services de la direction du logement pour sa réception dans les délais fixés.

Le président de l’APC de Babar a annoncé la prochaine distribution des arrêtés d’attribution de 452 lots terrain à bâtir de lotissements sociaux.Il a également souligné la poursuite de l’étude des dossiers en vue de la distribution au second semestre 2024 de pas moins de 613 autres lots à bâtir de lotissements sociaux à l’agglomération rurale Ain Djerboue et au chef-lieu de la commune.