Le parachèvement de l’éradication des chalets installés au lendemain du séisme du 21 mai 2003 à Boumerdes, interviendra au plus tard, en 2024, a affirmé, jeudi, la wali Faouzia Naâma. La wali qui répondait aux préoccupations des élus au 2e jour de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW), a révélé que le taux d'éradication de ces chalets est actuellement estimé à 92%, estimant "fort possible" de parachever cette opération "au cours de l’année 2024, au plus tard".

Elle a précisé que "l’échéance fixée pour l’éradication totale de ces chalets, dont la démolition a été officiellement entamée à la fin 2016, coïncidera avec le parachèvement des projets de logements destinés à l’éradication des chalets à travers la wilaya, soit près de 6700 unités

actuellement en cours de réalisation"."Ce taux représente près de 14.000 chalets démolis à ce jour, sur un total de 14.917 unités installées sur 96 sites à travers 28 communes de la wilaya au lendemain du séisme de 2003", a ajouté Mme Naâma.

A ce jour, la wilaya a enregistré le relogement d’une population globale de plus de 40.000 âmes, à travers 20 communes, avec la récupération d’un foncier de plus de 800 ha, destiné à l’implantation de programmes de logements et d’équipements publics, selon la même source.

La réalisation de ces logements destinés à l’éradication des chalets, s’inscrit au titre d’un programme global de 126.261 unités, toutes formules confondues, affectées à la wilaya de Boumerdes depuis 2002, dont 92.924 unités, soit un taux de 60%, concrétisées.

Quelque 26.881 autres unités sont en cours de réalisation, tandis que 5.036 sont en cours de lancement et 3.600 accusent un retard dans leur lancement, en raison d’un déficit en foncier notamment. A cela s’ajoutent près de 30.000 aides à la construction rurale, dont 24.000 déjà concrétisées et le reste en cours de réalisation.