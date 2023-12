La wilaya de Batna a bénéficié d’un nouveau quota de logements composé de 6.232 unités de divers types, a déclaré jeudi, le wali, Mohamed Benmalek.

Ce quota qui représente une "première tranche" du programme 2024 est constitué de 1.500 logements publics locatifs (LPL), 3.000 aides au logement rural et le reste des logements promotionnels aidés et des lots à bâtir, a précisé, le chef de l’exécutif local dans un point de presse en marge d’une cérémonie en l’honneur du club sportif amateur de Theniet El

Abed de volleyball, Castel.M. Benmalek a assuré que le lancement des travaux de réalisation de ce

nouveau quota sera effectué "prochainement", et ce conformément au respect des normes et après sa répartition équitable sur les 61 communes de la wilaya.Cette opération est venue après l’affectation des terrains nécessaires se prêtant pour accueillir près de 10.000 logements et les efforts sont déployés pour dégager des assiettes foncières capables d’accueillir plus de

10.000 autres unités en prévision de la "deuxième tranche" de l’année 2024, a affirmé le wali.

Le quota de Batna passe ainsi à 9.982 unités de divers types en tenant compte des 3.750 unités accordées pour la wilaya à fin 2022, a noté M. Benmalek qui a rappelé que la wilaya n’a pas bénéficié depuis 2018 de nouveaux quotas en raison du non-lancement pour diverses causes de la

réalisation de 3.600 unités."Après l’exécution des anciens programmes, on a commencé à préparer la

réalisation de nouveaux pôles urbains dans la commune de Djerma où un terrain a été dégagé pour plus de 20.000 logements, à Oued Azab dans la commune d’Ayoune Lassafir et dans la commune de Boumia", a ajouté M. Benmalek.

Le club Castel de volleyball de Theniet El Abed a été honoré après la sélection de la moitié de son effectif par l’équipe nationale militaire de volleyball qui a remporté le titre du championnat arabe militaire de la discipline organisé décembre courant en Arabie Saoudite.