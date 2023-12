La wilaya de Tébessa a bénéficié d’une enveloppe financière de plus 5,7 milliards DA de différents fonds publics pour la réalisation de projets de développement dans les différents secteurs en 2024, a révélé jeudi le wali.

Dans son allocution au cours de la 4ème session ordinaire de l’assemblée populaire de wilaya (APW), M. Saïd Khelil a précisé que la wilaya a bénéficié de 3,2 milliards DA au profit du secteur des ressources en eau pour l’extension et la rénovation des réseaux d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement.

Une enveloppe financière préliminaire de plus d’un milliard DA a été accordée aux travaux publics pour la réhabilitation et la modernisation de 27,5 km la RN-82 entre El Aouinet et El Ouenza tandis que 500 millions DA ont été octroyés pour les projets du secteur de l’urbanisme et de la construction, a-t-il dit.

Le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales a dégagé plus d’un milliard DA pour le secteur de l’éducation en vue de réaliser de nouvelles structures et restaurer d’autres faisant état du lancement de la réalisation de 128 classes d’extension pour le primaire et 40 établissements dans les trois paliers de l’éducation nationale à travers

les 28 communes de la wilaya, a souligné le même responsable.Ces structures à réceptionner cette année et durant la prochaine rentrée scolaire permettront de réduire le taux d’occupation des classes et d’éviter le déplacement sur de longues distances pour les écoliers, a assuré le wali.

Les services de la wilaya veillent au suivi des situations de tous les projets lancés ou encore de l’être pour en permettre la réception dans les délais et contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre à leurs besoins, notamment dans les zones reculées.

Cette 4ème session ordinaire de l’APW est consacrée au débat et adoption du budget primitif 2024 et la présentation de la nomenclature des projets en cours de réalisation dans les divers secteurs.