Une nouvelle agence de la Banque extérieure d’Algérie (BEA), numéro 123, a été inaugurée jeudi à Sidi Bel Abbes, lors d’une cérémonie présidée par le Directeur général de cette institution financière, Latreche Lazhar. Le responsable a indiqué, lors d’un point de presse qu’il a animé à cette occasion, que l’inauguration de cette agence implantée au quartier des "Trois Frères Martyrs Adnane" à Sidi Bel Abbes-ville, la deuxième du genre dans la wilaya, intervient pour consolider les efforts de développement de

la région et pour contribuer à financer l’activité économique, en accompagnant les opérateurs économiques de cette collectivité locale, qui

recèle des capacités industrielles et agricoles non négligeables.M. Latreche a, par ailleurs, mis en relief les divers services et prestations qu’offre la BEA, notamment en ce qui concerne les crédits de

consommation, particulièrement ceux destinés à l’acquisition de véhicules, affirmant dans le même contexte que son institution s’attelle à appuyer

l’opération de commercialisation de voitures produites localement, soit par le biais du financement classiques, soit par le biais des crédits de la

finance islamique.Le Directeur général de la BEA a, d’autre part, indiqué que son établissement financier est prêt à recevoir les demandes de prêts bancaires

et le dépôt des dossiers, qui seront traités dans un laps de temps très court, ajoutant que la BEA est disposée à prendre en charge 90% du volume

du crédit sollicité, en prenant en considération les critères de l’âge et du revenu du demandeur.

S’agissant des modes de financement conformes à la finance islamique, M. Latreche a déclaré que la BEA a réalisé une progression notable dans ce

domaine, faisant savoir à ce propos que son institution a octroyé, depuis une année et demie, date du lancement de cette offre financière, pas moins de 31 milliards de dinars.

Le responsable de la BEA a, en outre, relevé que 85 agences relevant de son institution, réparties à travers le territoire national, commercialise

ce produit.De son côté, le wali de Sidi Bel Abbes, Samir Chibani, a affirmé que cette infrastructure moderne réalisée en un temps record intervient pour accompagner et soutenir la dynamique de développement de la wilaya,

notamment depuis la promulgation de la loi sur l’investissement 23/17, ce qui permettra de financer les projets d’investissement et facilitera

également le financement des petites et moyennes entreprises et des startups, en plus de booster le marché de l’emploi.