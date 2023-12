La maison de la Culture et des Arts "Mohamed Belkheïr" et la bibliothèque principale de la lecture publique "Chahid Errak El Hadh" d’El Bayadh ont élaboré un programme culturel et de divertissement au profit des écoliers, à l’occasion des vacances d’hiver, a-t-on appris, jeudi, auprès de ces deux établissements culturels publics.Le programme de la maison de la Culture et des Arts, qui a commencé hier

et qui se poursuivra cinq jours durant, comprend deux représentations théâtrales, à l’instar de "Palestine dans le cœur" "la lanterne magique, joueuse fête" et autres, outre la présentation de spectacles de contes, des séances de lecture, de dessin et de coloriage.

Plusieurs associations locales participent à l’animation de ce programme, à l’instar de l’association culturelle

"Al Kaf", "Basmat Amal", l’association de théâtre "Bouderga" et "l’Association des arts culturels pour la créativité des jeunes", en plus de la participation de l’artiste spécialisé dans les tours de magie, Ammar

Boussouf et l’humoriste Radhallah Miloud dit "Naânaa". De son côté, la bibliothèque principale de lecture publique "Chahid Al Rak El Hadj", a tracé un programme varié pour les enfants, tout au long des

vacances d’hiver, à savoir des ateliers de lecture, de synthèse, d’artisanat, de dessin, de jeux d’échecs et des activités traditionnelles, en plus d’un concours pour le meilleur dessin créatif sur la Palestine et

autres, ceux du lecteur hors du commun et le petit lecteur écrivain pour lesquels les thème de la Palestine, la terre des Chouhada et autres, ont

été choisis.Le programme culturel tracé par ces établissements culturels a été très apprécié par les enfants, a-t-on indiqué.