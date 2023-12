La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection de plusieurs projets du secteur dans la wilaya d'Alger pour s'enquérir de leur mise en œuvre. A l'entame de la visite, la ministre qui était accompagnée du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, de la présidente de l'APW, Nadjiba

Djilali, et de cadres du ministère et de la wilaya, a écouté un exposé exhaustif sur le taux d'avancement des travaux de réalisation et de mise en œuvre des projets structurants de la wilaya d'Alger, qui s'inscrivent dans le cadre du "plan vert" de la nouvelle stratégie de développement et de modernisation de la wilaya. Elle a, également, écouté un exposé sur les travaux de la commission de contrôle des établissements classés de la wilaya et un exposé exhaustif sur le bilan de la commission chargée de lever les contraintes administratives sur des projets d’investissement en suspens.

Selon l'exposé présenté, la commission a procédé à la régularisation définitive de la situation de 162 projets en suspens, en délivrant des autorisations et des attestations administratives, dont 26 autorisations

définitives et 100 autorisations exceptionnelles converties en autorisations définitives. Cette opération a permis la création de 15.000

postes d'emploi, dont 800 postes nouvellement créés, selon les explications fournies.

Par la suite, la délégation ministérielle s'est rendue au "Jardin d'essais d'El Hamma", où la ministre a présidé la signature de deux accords dans le domaine de la formation environnementale, après avoir écouté un exposé sur les missions du jardin et les méthodes de conservation des semences.

La première convention, signée par la directrice par intérim de l'entreprise chargée de la gestion du jardin d'essais "El Hamma", Kenza Benmenni, et la chargée de la gestion du Centre national de développement

des ressources biologiques (CNDRB), Nassima Boudefoua, concerne la relance du partenariat dans le domaine de la biodiversité au sein des jardins dans

la wilaya d'Alger, et la création d'un réseau national de jardins pour une meilleure prise en charge de la biodiversité urbaine.

La deuxième convention, signée par Mme Benmenni et la directrice du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNEF), Mme Malika

Bouali, porte sur la promotion des programmes de l'Education environnementale destinés aux différentes catégories de la société civile,

et qui s'inscrit dans le cadre du soutien au protocole d'accord portant intégration de l'éducation environnementale et le développement durable au

milieu scolaire.

A cette occasion, Mme Dahleb a affirmé "sa volonté de fournir tous les moyens nécessaires pour inscrire le Jardin d'El Hamma sur la liste des jardins nationaux et internationaux", rappelant "le cadre légal relatif à

la gestion des espaces verts, qui engage tous les projets de construction à prévoir des espaces verts dans leurs études urbaines et architecturales,

pour le secteur public comme pour le privé".

La deuxième halte de la visite a conduit la ministre à la station de traitement des eaux usées dans la commune de Baraki, où un exposé a été

présenté sur les expériences d'incinération conjointe de la vase résultant du traitement des eaux usées, et son incinération aux fours de la cimenterie "Holcim Algérie" de M'sila.

Qualifiant ce projet de "fierté de l'industrie nationale" après avoir été réhabilité au niveau d'une ancienne usine", la ministre a également mis en avant la contribution de ce projet "aux besoins du marché local et à la concrétisation de la sécurité hydrique, énergétique et sanitaire".

Selon la ministre, les boues issues des eaux épurées "constituent des

matières premières à valeur économique" devant contribuer à la préservation des ressources naturelles, soulignant que "des négociations sont en cours

actuellement avec des entreprises de production de ciment sur la possibilité d'utiliser les boues comme matière première, après l'expérience réussie à ce sujet avec l'usine Lafarge de fabrication de ciment".

A sa dernière halte au centre d'enfouissement technique (CET) "Hamici" "GECETAL", Mme Dahleb a donné le coup d'envoi pour la réalisation de la

cinquième tranchée s'inscrivant dans le cadre de l'augmentation des capacités du CET pour accueillir les déchets ménagers conformément aux procédures techniques et normes en vigueur en la matière.

La ministre a écouté des exposés divers dont l'exploitation des déchets ménagers dans le centre, l'expérience de valorisation des déchets verts et

leur transformation en engrais organiques, l'expérience de valorisation des déchets inertes et des résidus de constructions entre l'entreprise GECTAL

et l'Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) et la modernisation de la gestion des déchets ménagers à travers la valorisation suivant les règles de l'économie circulaire.