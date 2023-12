La journée du lundi 1er janvier 2024, marquant la début du Nouvel An, sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

"A l'occasion du Nouvel An et conformément à la loi numéro 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales, la journée du lundi 1er janvier 2024 est chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise la même source.

Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté, ajoute le communiqué.