Vous vous sentez triste, fatigué, vous n'avez plus envie de rien ? Peut-être souffrez-vous d'une dépression. On fait le point.

QU'EST-CE QU'UNE DÉPRESSION ?

Contrairement aux idées reçues, la dépression n'est pas un simple " coup de mou " ! Il s'agit d'une véritable pathologie qui survient à cause d'un dysfonctionnement de la transmission de l'information entre des neurones dans une zone du cerveau. Ce trouble psychiatrique résulte d'un dérèglement de la production et de la transmission de 3 neurotransmetteurs majeurs : La sérotonine qui a pour fonction d'équilibrer le sommeil, l'appétit et l'humeur,

La dopamine, responsable de la régulation de l'humeur et de la motivation,

La noradrénaline qui gère l'attention et le sommeil.

La dépression, c'est fréquent ? Oui : les experts* estiment qu'1 personne sur 5 sera touchée au cours de sa vie, avec un ratio de 2 femmes pour 1 homme. Chaque année, on enregistre 1000 nouveaux cas de dépression en France ; 3 % des enfants (!) sont concernés.

JE NE ME SENS PAS BIEN : C'EST UNE DÉPRIME OU UNE DÉPRESSION ?

La principale différence entre une " simple " déprime et une véritable dépression, c'est l'impact sur le quotidien : une dépression a généralement un retentissement majeur sur la vie personnelle, professionnelle et sociale des patients.

À savoir. Il est également à noter que la dépression (contrairement à la déprime) ne prend pas de " pause " : la personne qui souffre de dépression ressent une tristesse permanente et ne peut pas " se changer les idées ".

On peut parler de dépression lorsque 4 symptômes sur les 7 symptômes suivants durent depuis (au moins) 15 jours :

Un trouble de l'appétit : on mange plus, on mange moins...,

Des troubles du sommeil : des insomnies ou, au contraire, une envie de dormir quasi-permanente,

Une difficulté à s'adapter aux situations nouvelles ou inhabituelles : un voyage, une nouvelle rencontre, un nouveau travail...,

Une hyperactivité ou un ralentissement moteur,

Une fatigue sévère,

Un sentiment de culpabilité ou de dévalorisation : " je ne vaux rien ", " je ne suis pas important ", " tout est de ma faute "...,

Des idées suicidaires.

À savoir. Une dépression est plus susceptible d'apparaître lorsqu'il existe des prédispositions. Ainsi, les experts* estiment qu'une personne dont l'un des deux parents a souffert d'une dépression présente 2 à 4 fois plus de risque d'être dépressive que la population générale. Des facteurs environnementaux peuvent aussi contribuer au développement d'une dépression : décès d'un proche, rupture amoureuse, perte d'emploi...

JE SOUFFRE (PEUT-ÊTRE) DE DÉPRESSION : VERS QUI ME TOURNER ?

Attention ! Une dépression - ou un soupçon de dépression ! - ne doit jamais être prise à la légère. Ainsi, le risque de décès par suicide est 10 fois plus élevé chez les personnes dépressives que pour le reste de la population. Et la dépression ne disparaît pas " toute seule " : d'après les experts*, le risque de rechute après un premier épisode dépressif est de 60 %. Il grimpe à 90 % après le troisième épisode dépressif...

Vers qui se tourner ? Si vous pensez souffrir de dépression, ne tardez pas : votre premier interlocuteur est (bien sûr) votre médecin généraliste. Celui-ci pourra vous rediriger vers un spécialiste (psychiatre...) ou vous prescrire des médicaments adaptés à votre situation.

Il est à noter qu'en association avec les traitements " classiques ", on peut également se tourner vers une psychothérapie, une thérapie comportementale et cognitive (TCC) ou encore vers la méditation : ces prises en charges thérapeutiques se sont avérées très bénéfiques pour la prévention des récidives d'épisode dépressif majeurs.