La dépression est une maladie qui se soigne bien lorsqu'elle est prise en charge précocement. A l'occasion de la Journée européenne de la dépression, on rappelle les différents symptômes qui doivent faire penser à une dépression et conduire chez le médecin.

Contrairement à une idée répandue, la dépression, ce n'est pas qu'un simple "coup de mou" : il s'agit d'une véritable maladie qui correspond à un déséquilibre des neurotransmetteurs, ces substances chimiques qui transmettent les informations dans le cerveau. La dépression (que l'on appelle aussi "épisode dépressif caractérisé" en langage médical) n'est pas, non plus, une maladie rare : l'Inserm estime ainsi qu'1 Français sur 5 environ en souffre ou en souffrira au cours de sa vie.

Toutes les catégories de la population peuvent être atteintes par la dépression : enfants, adolescents, femmes enceintes, seniors... Il existe toutefois certains facteurs de risque : ainsi, un événement traumatique (rupture, licenciement, deuil...) peut favoriser le développement de cette pathologie. Il existe également une vulnérabilité génétique.

COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE DÉPRIME ET UNE DÉPRESSION ?

La dépression est une maladie qui se caractérise par des symptômes spécifiques : le plus important d'entre eux est un sentiment de tristesse constant pendant au moins 2 semaines. A contrario, une personne "simplement" déprimée sera en mesure de ressentir d'autres émotions : elle pourra, par exemple, avoir des moments de gaieté avec ses proches, sourire de façon sincère, voir le positif autour d'elle.

Bonne nouvelle : la dépression est une maladie que l'on peut traiter, à la fois avec des médicaments (antidépresseurs) et avec une psychothérapie (par exemple : une thérapie cognitive et comportementale). Selon l'Inserm, les traitements contre la dépression sont efficaces dans environ 70 % des cas. Il est toutefois indispensable de consulter au plus tôt : en effet, plus la maladie est prise en charge précocement (par un médecin psychiatre ou généraliste), moins le traitement est long et moins le risque de rechute est important.

A QUI PEUT-ON S'ADRESSER ?

Le médecin généraliste : c'est le premier interlocuteur, car il existe une relation de confiance avec le médecin traitant. Celui-ci peut traiter les premiers épisodes dépressifs sans gravité et sait vers qui orienter le patient lorsque c'est nécessaire Le psychiatre : c'est un médecin spécialisé dans les maladies mentales, dont la dépression. Il prescrit les anti dépresseurs et peut mener une psychothérapie. Le psychologue : il n'est pas médecin et ne délivre donc pas de médicaments. Son rôle est d'offrir une écoute empathique, de conseiller, mais aussi de conduire des psychothérapies, les thérapies comportementales et cognitives… En cas de dépression, on peut se tourner vers un psychologue clinicien, formé aux pathologies mentales.

L'intervention des psychologues sera développée dès la fin de cette année dans les cellules d’urgence médico psychologique (CUMPS) ; dès 2021 dans les centres médico psychologiques (CMP) et les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Le psychanalyste : il conduit une psychanalyse selon une approche développée par Freud. Cette thérapie cherche à faire réémerger des causes lointaines et devenues inconscientes, qui seraient à l'origine d'une souffrance psychique. Il s'agit d'une démarche de longue haleine qui ne peut pas être entreprise au cours de l'épisode dépressif.

1/9 - tristesse

LA TRISTESSE. En cas de dépression, la tristesse balaye toutes les autres émotions. La personne se sent constamment triste (depuis au moins 2 semaines), elle est dans l'incapacité de ressentir autre chose, elle pleure facilement sans raison évidente. Elle se sent "vide" à l'exception de ce "nuage noir".

2/9 - asthénie

L'ASTHÉNIE. La dépression se caractérise souvent par une fatigue persistante : la personne éprouve en permanence une sensation de "manque d'énergie" qui n'est améliorée ni par le repos, ni par le sommeil.

3/9 - anhédonie

L'ANHÉDONIE. La dépression s'attaque directement aux petits plaisirs de la vie. La personne n'éprouve plus de plaisir vis-à-vis des activités qu'elle aimait autrefois - sortir avec ses amis, faire du shopping, aller au restaurant, pratiquer une activité manuelle, lire, écouter de la musique... Tout lui paraît désormais "sans intérêt".

4/9 - apathie

L'APATHIE. La dépression supprime la motivation. La personne n'a plus d'élan pour les actes du quotidien (cuisiner, se laver, s'habiller, aller travailler) : elle se force à les accomplir ou ne les accomplit pas.

Elle n'a plus de projets et ne se projette pas dans l'avenir.

5/9 - ralentissement

LE RALENTISSEMENT GÉNÉRAL. La dépression est responsable d'un ralentissement autant physique que psychique : la personne parle lentement, se déplace lentement, réfléchit lentement, a du mal à trouver ses mots, a la sensation que tout va trop vite autour d'elle, ne prend pas d'initiatives...

6/9 - angoisses

LES ANGOISSES. La personne dépressive se sent constamment anxieuse, inquiète ou angoissée, en particulier le matin au réveil.

7/9 - dévalorisation

LA DÉVALORISATION. La personne qui souffre de dépression se sent "nulle", "sans valeur", "bonne à rien". Elle se sent responsable de son état ; elle culpabilise beaucoup ; elle se juge durement.

8/9 - symptomes physiques

LES SYMPTÔMES PHYSIQUES. La dépression s'accompagne souvent de symptômes physiques : troubles du transit et/ou de la digestion, troubles sexuels et/ou de la libido, troubles du sommeil (réveils nocturnes, insomnies...), perte ou prise de poids, douleurs chroniques, maux de tête...

9/9 - idees suicidaires

LES PENSÉES ET PROPOS SUICIDAIRES. La personne qui souffre de dépression pourra avoir des propos / des pensées suicidaires : elle évoquera l'idée "d'en finir", aura la sensation que le monde serait meilleur "sans elle", voit la mort comme une "libération", ne voit plus l'intérêt de "continuer"...