Les participants aux travaux du premier séminaire de wilaya intitulé : "les vertus de la culture du don de sang" ont appelé à la réservation de points fixes de don de sang dans les places publiques et universités.

La présidente du centre de transfusion sanguine relevant du centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour-Saâdna, docteur Nabila Abbassène a précisé dans son intervention lors de cette rencontre organisée au musée public national à l’initiative de l’association Adjouad de développement social local, en collaboration avec les directions de la santé, des affaires religieuses et des Wakfs que "les efforts sont en cours pour augmenter le nombre des donateurs de sang pour atteindre 30.000 donateurs annuellement à l’échelle locale pour mettre à l’aise le stock tampon (stock de sécurité) et éviter les crises lors des cas d’urgence".

Elle a ajouté que la "réservation de points fixes pour cette opération dans les espaces publics est en mesure de concrétiser l’objectif escompté, d’autant que le nombre des donateurs connait d’année en année une tendance à la hausse dans la wil aya car passant de 13.751 donateurs en 2021 à 15.177 depuis début janvier dernier". De son côté, le chef service au centre anti cancer (CAC) de Sétif, le professeur Adlène Dib a évoqué les multiples points positifs de l’opération de don de sang et son impact sur le malade de manière générale et les cancéreux en particulier, appelant à encourager la culture de don de sang considérée comme un acte humanitaire noble au service de la santé publique et contribuant à répandre la solidarité au sein de la société. Les intervenants ont insisté au cours de cette rencontre sur "l’importance d’intensifier les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation en matière de don de sang à travers les médias et les différents réseaux sociaux avec la mise en avant de son impacts positif sur la vie du donateur et du bénéficiaire également". Ils ont appelé également à "impliquer davantage les mosquées, les établissements d’enseignement, les structures de formation et d’enseignement professionnels, les entreprises économiques et institutions administratives dans les campagnes de don du sang".

Les participants à cette rencontre ont insisté également sur le recours aux divers moyens de communication pour sensibiliser les citoyens sur l’importance du don de sang et l’intensification des partenariats entre les associations à caractère caritative et les établissements sanitaires en vue de faciliter les opérations de don de sang. Une campagne de don de sang a été également organisée devant le siège du musée public national.

L’association Adjouad pour le développement social local présidée par Amar Sayah a pu collecter en 2022 un total de 3.433 poches de sang lors de ses campagnes de sensibilisation à ce sujet, a-t-on rappelé.