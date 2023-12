Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a fait état, mardi, de la réalisation de plus de 600 structures sanitaires à Alger depuis 2020.

Le ministre qui présidait l'inauguration de deux polycliniques à Souidania et Mahelma et inspectait le projet de réalisation de l'hôpital de cardiologie pédiatrique à Sidi Abdellah, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a précisé que ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des 54 engagements du président de la République, dont l'objectif principal est de rapprocher la santé du citoyen.

Ces deux polycliniques comptent plusieurs spécialités médicales à même de réduire la pression sur les grands établissements hospitaliers à Alger. M. Saihi a annoncé "l'élaboration d'un programme ambitieux portant sur la réalisation d'autres structures prochainement, dont l'hôpital d'Ain Benian, une maternité à Reghaia et à Baraki et l'hôpital de neurologie et de neurochirurgie à Zeralda, en sus de la réalisation de structures spécialisées en cancérologie à Rouiba et Beni Messous".

Selon le ministre, ces réalisations qui profiteront à la capitale "sont à même de prendre en charge les malades conformément aux normes internationales dans plusieurs spécialités médicales". Concernant l'hôpital de cardiologie pédiatrique dont le taux des travaux a atteint 80 %, le ministre de la Santé a donné des instructions fermes aux responsables de ce projet à l'effet de le réceptionner au cour du premier semestre de 2024.