Une centaine d’élèves (filles et garçons), tous paliers confondus, prennent part à la 1ère édition du camp hivernal thématique de jeunes, qu’abrite la daïra d’El-Guerrara (Nord-est de la wilaya de Ghardaïa), a-t-on appris mardi des organisateurs.

Initiée par la direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS), cette manifestation est organisée à la lumière d’un programme riche en activités scientifiques et culturelles dont des conférences, rencontres et workshops sur l’astronomie, encadrés par une dizaine d’enseignants et académiciens nationaux et étrangers, a fait savoir Djelloul Attachi, président du comité d’organisation.

S’étalant sur six jours (22-27 décembre), cet évènement qui permet aux participants de présenter leurs savoir-faire, œuvres et créativités en la matière, est aussi une occasion pour faire connaître les éléments de base de l’astronomie aux écoliers, en plus d’encourager les initiatives d’innovation des étudiants pour contribuer aux recherches scientifiques ayant trait à l’astronomie et la météorologie notamment.

Dans l’otique d’améliorer les connaissan ces sur l’astronomie, des participants approchés par l’APS ont plaidé pour soutenir les clubs intéressés par ce domaine et l’introduire dans le programme scolaire afin d’ancrer la culture astronomique chez les générations montantes. Dans ce sillage, Lounès Souag, membre d’une association des sciences astronomiques (Alger), a indiqué que l’association s'attèle à organiser des sorties au profit des élèves pour leur permettre d’observer le ciel profond à l'aide du télescope. Pour sa part, Rachid Khelouat, conseiller à la DJS (Tizi-Ouzou) a mis en avant l’importance de telles manifestations constituant un espace de rencontre et d’échanges de connaissances entre les participants issus des quatre coins du pays. Des séances d'observation des astres, une exposition de produits de l’artisanat traditionnel ainsi que des circuits touristiques au profit des délégations participantes représentant sept wilayas (Ghardaïa, Laghouat, Alger, Blida, Tipaza, Bouira et Tizi-Ouzou), sont au menu de la 1ère édition de cette manifestation juvénile.