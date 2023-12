La Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a organisé, mardi au niveau de la forêt de Ben Haddadi dans la commune de Beni Messous (Alger), une journée de sensibilisation sur le rôle des forêts urbaines dans le divertissement du citoyen et l'impératif de les protéger.

Inscrite dans le cadre de l'accord conclu entre la Direction des forêts et de la ceinture verte et l'Assemblée populaire communale (APC) de Beni Messous, cette journée consiste à organiser des campagnes de reboisement et de sensibilisation suivant la stratégie qui a pour but d'encourager le reboisement de proximité en vue d'associer le citoyen dans les opérations de plantation et de suivi. A cette occasion, plus de 250 arbustes de différentes espèces ont été plantés à l'instar du cyprès, du pin et du romarin provenant de la pépinière de Ben Aknoun. L'opération de plantation, à laquelle ont pris part des autorités publiques, a aussi connu l'organisation d'ateliers pédagogiques visant à ancrer la culture écologique dans la société, à faire connaitre l'importance de la végétation et à montrer aux familles et aux enfants les bonnes pratiques de plantation et de préservation des arbustes plantés à la lumière des changements climatiques que connait le monde.