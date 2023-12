Les services de la wilaya d’Oran ont alloué, récemment, un montant de 90 millions DA pour la maintenance et la réparation des appareils de chauffage des écoles primaires, a-t-on appris, mardi, du directeur de l’Education nationale de la wilaya d’Oran, Oubelaïd Abdelkader. Le même responsable a indiqué, dans une déclaration à la presse, en marge de la 4ème session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) d’Oran, que les services de la wilaya ont consacré un montant de 90 millions DA, sur les 1.450 millions DA dont a bénéficié récemment la wilaya du gouvernement, pour la maintenance et l’aménagement des établissements éducatifs, ainsi que pour l’entretien des appareils de chauffage, en raison de l’importance des établissements éducatifs et de leur impact sur le rendement des élèves sur le plan pédagogique.

Dans ce cadre, 49 établissements éducatifs des cycles moyen et secondaire de la wilaya d’Oran ont bénéficié, récemment, selon le même interlocuteur, d’aides financières du ministère de l’Education nationale pour la maintenance des appareils de chauffage pour un montant de 35 millions DA du budget de fonctionnement au bénéfice de 26 CEM et 23 lycées pour les réparations des appareils de chauffage et leurs annexes, une opération devant être achevée prochainement. Le directeur de l’Education nationale de la wilaya d’Oran a ajouté que le secteur de l’Education nationale de la wilaya a bénéficié d’une seconde opération pour la maintenance et réparation des appareils de chauffage, dans le cadre du programme sectoriel dédié aux établissements des cycles secondaires et moyen, ayant jusque-là assuré la maintenance de ces équipements au niveau de 11 établissements, en attendant la réception des travaux d’autres établissements. Ces opérations de maintenance des appareils de chauffage des établissements éducatifs d’Oran, financés sur le budget de wilaya, ont permis de traiter le problème du déficit de chauffage au niveau de dizaines d’écoles primaires.