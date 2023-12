Plusieurs projets de rénovation des réseaux d’approvisionnement en eau potable ont été lancés, dans la commune de Skikda, apprend-on mardi auprès des services de wilaya. Ces projets d’une grande importance sont appelés à améliorer les performances du secteur des Ressources en eau, à assurer la régularité de l’approvisionnement en eau des habitants de la commune de Skikda et à mettre un terme aux fuites d’eau et aux branchements illicites, selon la même source. Lancée en novembre passé, cette opération qui mobilise une enveloppe financière de 120 millions DA du programme sectoriel porte sur la rénovation de 10 km de canalisations dans un délai de 5 mois et est placée sous l’égide de l’unité de Skikda de l’Algérienne des eaux (ADE), a ajouté la même source.

Le projet concerne les cités frères Allouche, Kedour Belzidia, Rabah Bouzlifa, Salah Djaballal, Messaoud Bengharssallah, Ali Abdennour, Arc en ciel, Boulafroud 1, la place des martyrs, l’avenue Zighoud Youcef et la route supérieure de Stora, a-t-on précisé. Un projet sectoriel décentralisé de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ré ion Boulekroud 1, 2 et 3 a été lancé en décembre courant par la Direction des Ressources en eau.

Mobilisant une enveloppe financière de 300 millions DA, il porte sur la réalisation dans un délai de 8 mois d’une canalisation de pompage de 400 mm de diamètre ainsi que de deux châteaux d’eau (1000 m3 et 250 m3) et une station de pompage. Des travaux répartis en 6 lots sont également menés "à un rythme excellent" sous l’égide des services de la commune pour la rénovation des réseaux d’eau potable de 12 cités de la ville de Skikda, selon la même source.

Au cours de la réunion du Conseil exécutif consacré au suivi de ces projets, la wali, Mme. Houria Meddahi a insisté sur le respect des délais fixés et des normes de qualité afin d’en obtenir l’impact positif attendu sur la vie quotidienne des citoyens par l’amélioration du système de distribution de l’eau potable et l’élimination des points noirs dans la ville de Skikda. Mme Medahi a appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires lors des travaux prévus dans le secteur du vieux bâti de la ville de Skikda et à recourir au matériel adéquat.