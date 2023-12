Le coup d’envoi du 6e Salon national de l’environnement et des clubs verts des jeunes a été donné mardi à Boumerdes, avec la participation d'une quarantaine de wilayas, a-t-on appris des organisateurs.

Plus de 120 jeunes, représentant différents établissements de jeunesse, de clubs verts et d’associations dédiées à la protection de l’environnement du pays, prennent part à cet événement national, abrité par la maison de la culture Rachid-Mimouni du chef lieu de wilaya de Boumerdes. Les participants ont été qualifiés à l’issue d’éliminatoires locales organisées au niveau de leurs wilayas respectives. La première journée de cette manifestation nationale, de cinq (5) jours, a été marquée par la projection du film documentaire "Tadles", outre l'inauguration d'expositions de photos, de dessins, travaux pratiques et autres innovations dans divers domaines axées sur le thème du Salon, aux plans socio-économique et écologique. Des ateliers spécialisés regroupant différents participants ont été, également, mis en place pour discuter d'un thème relatif au Salon, avec l’objectif de présenter un mémoire abordant le sujet choisi pour le soumettre à un jury chargé de désigner le meilleur atelier de ce Salon national de l’environnement et des Clubs verts.

Des concours de la meilleur vidéo sur l’environnement, de la meilleure photo et du meilleur stand d’exposition sur le même thème, sont aussi prévus durant cette manifestation, organisée par la direction de la jeunesse et des sports de Boumerdes, et dont les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie de clôture.

Le programme de cette manifestation prévoit également l’animation de communications et tables rondes sur le même sujet, la projection de reportages et l’organisation de visites guidées vers des monuments et sites historiques et touristiques réputés de la wilaya, dont la vieille Casbah de Dellys. Des campagnes de volontariat pour le nettoyage de monuments archéologiques et des visites d'ateliers de recyclage et de formation dans le domaine sont aussi au même programme, en plus de soirées artistiques animées par des groupes locaux et professionnels, des représentations théâtrales, des films et des documentaires. A noter que les premiers lauréats des différents concours organisés au titre de cette manifestation représenteront l’Algérie lors de différentes manifestations internationales dans le domaine.