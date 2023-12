L'Agence locale Alger-nord de la Caisse nationale des retraites (CNR) a lancé, en ce mois de décembre, "la caravane numérique des retraites" visant la promotion des services numériques destinées aux retraités et aux salariés.

S'exprimant mardi à la presse, au siège de l'Agence, le directeur de l'Agence locale Alger-nord de la CNR, Mohamed Sadek Tafer, a affirmé que ces services digitaux concernaient "plus de 14 prestations numériques destinées aux employés et aux retraités, en sus d'autres services accessibles à toutes les catégories".

Les prestations destinées aux retraités sont accessibles via l'application "Takaoudi" (ma retraite), dont la "reconnaissance faciale" (R-Face), qui permet au retraité de prouver qu'il est en vie en prenant, juste, une photo via son téléphone sans avoir à se déplacer, a-t-il ajouté. Pour en bénéficier, le retraité doit présenter sa carte d'identité biométrique une seule fois au niveau de l'agence locale, pour la saisie de ses coordonnées, a expliqué le même responsable, relevant qu'il a été "procédé jusqu'à présent à l'introduction d'environ 900.000 cartes". Parmi les prestations nu mériques disponibles, figurent "la délivrance d’une attestation de revenus", téléchargeable via l'application "Takaoudi" et "l'espace du retraité" accessible sur le site électronique "cnr.dz", en plus de la "téléassistance", à travers laquelle le retraité pourra formuler une demande d'aide pour bénéficier des fournitures médicales et paramédicales, de l'accompagnement administratif de du déplacement de l'assistante sociale à son domicile. M. Tafer a également a fait état d'une plateforme permettant aux retraités de prendre connaissance de la valeur de l'augmentation annuelle perçues suite à la revalorisation annuelle des allocations et des pensions. Par ailleurs, le service dit "Compte individuel du salarié" permet aux assurés sociaux aptes à la retraite de "visualiser le récapitulatif de leurs carrières professionnelles en toute transparence afin de pouvoir déposer leur dossier de retraite, deux ans avant l'âge légal de départ à la retraite", a-t-il détaillé. Concernant le service "Simulation retraite", il a expliqué qu'il s'agissait de simuler une allocation ou une pension de retraite en saisissant les informations nécessaires, telles que le salaire mensuel moyen des cinq (5) meilleures années de travail et la situation familiale. Parmi les services numériques, il a cité, entre autres, les prestations: "introduction et suivi des doléances", le centre d'appel (3011) et la "Demande de retraite en ligne".