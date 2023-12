Au total 154 foyers ont été raccordés mardi au réseau du gaz naturel dans la localité enclavée de Taicha, relevant de la commune de Dirah (Sud de Bouira), lors d'une visite des autorités locales dans cette région, a-t-on constaté. C'est au cours de sa visite dans cette zone d'ombre, que le wali Abdelkrim Laâmouri a procédé à la mise en service de ce projet tant attendu par la population locale de Taicha, une localité située à l'extrême sud de la wilaya.

"Le projet porte sur le raccordement de 154 foyers au réseau du gaz, dont l'enveloppe financière globale allouée à cette opération est de l'ordre de plus de 69 millions de dinars", ont précisé les responsables de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz lors de cette visite. La participation de Sonelgaz est évaluée à plus de 24 millions de dinars, tandis que la wilaya a contribué avec un montant de 44 millions de dinars, selon la fiche technique présentée au wali lors de sa visite à Taicha. Un réseau d'une longueur de 32,75 km a été réalisé dans le cadre de ce projet pour alimenter tout ce nombre de foyers en énergie gazière. Dans le cadre d'une opération similaire effectuée lundi, 279 foyers issus des villages enclavés d’Ouled Aissa, Goulmama (Guerrouma), et Aggoune, Ouled Derradj, et Khettaba relevant de la commune d’El-Hachimia, ont été également raccordés au réseau du gaz, rappelle-t-on.

Durant l’année qui s’achève (2023), un réseau d’une longueur de 1.837 km a été réalisé pour raccorder 18.829 foyers répartis sur 107 régions isolées à travers les différentes communes de la wilaya de Bouira, selon les chiffres communiqués par M. Taibi. Pour ce qui est de la couverture de la wilaya en matière de gaz, la même direction a fait savoir que le taux de couverture a dépassé les 90%, en rappelant que d’autres projets sont en cours pour raccorder d’autres foyers au réseau de gaz naturel.