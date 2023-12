Un accident de la circulation survenu mardi sur la route nationale 4 (RN4) dans son tronçon reliant Oggaz et Sig, dans la wilaya de Mascara, a causé la mort d’un homme et des blessures à différents niveaux de gravité à deux femmes, a indiqué un communiqué de la Protection civile. Cet accident s’est produit au niveau du cimetière de Sidi Daoud, dans le territoire de la commune de Oggaz, suite au dérapage d’un véhicule de tourisme, qui a heurté un arbre de plein fouet, entrainant la mort sur le coup du conducteur et causant de graves blessures à deux femmes, a-t-on fait savoir de même source. Les deux femmes ont été transférées au service des urgences médico-chirurgicales de l’Etablissement hospitalier de Sig où elles sont sous surveillance médicale intensive, alors que la dépouille du conducteur a été déposée à la morgue du même établissement, selon le même communiqué, qui a ajouté que la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cet accident.

Oum El-Bouaghi : 1 mort et 4 blessés à Ain M'lila

Une (1) personne est décédée et quatre (4) autres ont été blessées dans un accident de la route, survenu, mardi soir, à Ain M'lila, wilaya d'Oum El-Bouaghi, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile. Les éléments de l’unité secondaire relevant de la daïra d’Ain M’lila, soutenus par ceux du poste avancé d’Ouled Hamla sont intervenus vers 16h05 pour cet accident qui s'est produit suite à une collision entre un véhicule de tourisme et un autre utilitaire, a précisé un communiqué émanant de ce corps constitué. Un homme âgé de 43 ans a trouvé la mort et quatre autres personnes âgées entre 6 et 52 ans ont été blessées, a précisé la même source. La dépouille de la victime a été évacuée vers la morgue de l’Etablissement hospitalier Slimane Amirat d’Ain M’lila, tandis que les blessés ont été acheminés vers le même établissement de santé pour bénéficier des soins médicaux nécessaires.

El Bayadh : un mort et 4 blessés à El Khaiter

Une personne est décédée et quatre autres ont été blessées suite à un accident de la route survenu mardi soir dans la commune d'El Khaiter, au nord de la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L'accident s'est produit à 19h10 au niveau de la route nationale N.6, à 26 km de la commune d'El Khaiter, lorsqu'un véhicule touristique s'est renversé après avoir violemment heurté une muraille en béton, a expliqué la même source à l'APS. Une unité de la Protection civile d'El Khaiter, appuyée par une unité de Bougtob, s'est rendue sur les lieux du drame, pour porter assistance aux blessés et les transférer au centre de santé de proximité d'El Khaiter où ils ont reçu les soins. La personne décédée, a été transportée vers la morgue de ce même centre de santé. Les services de sécurité ont ouvert une enquête suite à cet accident.