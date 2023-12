Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf

a reçu, mardi au siège du ministère, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'étranger, Bakary Yaou Sangaré, actuellement en Algérie dans le cadre d'une visite

de travail, indique un communiqué du ministère.

Les deux ministres se sont, longuement, entretenus sur l'évaluation des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment la route transsaharienne, au regard de son rôle dans le désenclavement et le développement au Sahel. Par ailleurs, les deux ministres ont passé en revue, ajoute la même source, les développements de la situation dans la région, notamment la crise au Niger, d'autant que le ministre nigérien a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien à son pays pour sortir de la crise actuelle

Bakary Yaou Sangaré se félicite de la qualité des relations avec l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, Yaou Bakary Sangaré, s'est félicité mardi à Alger, de la qualité des relations entre l'Algérie et son pays, évoquant des projets communs mais aussi le rôle qu'a toujours joué l'Algérie dans la résolution des crises qu'a connu son pays.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, le ministre nigérien a évoqué la coopération entre les deux pays et les possibilités de son renforcement, notant que les deux parties ont abordé, lors de leur entretien, un certain nombre de projets communs.

Il s'agit principalement du projet de la transsaharienne, destiné à désenclaver un certain nombre de pays africains et qui devrait faciliter les échanges à l'échelle continentale. M. Bakary Sangaré s'est attardé, en outre, sur la situation politique au Niger et le rôle que joue l'Algérie qui "a toujours été aux côtés" de son pays. "L'Algérie a toujours été du côté du Niger dans toutes les c rises que le pays a eu à affronter par le passé", a-t-il affirmé. "Nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie a servi de médiateur de bons offices à chaque fois qu'il y a eu un problème au Niger", a poursuivi M. Sangaré. "Nous sommes aujourd'hui en pleine médiation avec la Cédéao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) (et) je suis venu faire le point avec mon frère algérien pour lui expliquer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons" actuellement, a-t-il précisé. "La médiation avec la Cédéao est en bonne voie, nous espérons que très rapidement, nous laisserons toute cette situation derrière nous et que nous parviendrons à trouver une sortie de crise rapide par rapport à la situation que nous traversons actuellement", a-t-il ajouté. La sortie de crise espérée," nous permettra de nous concentrer sur le travail qui nous attend pour le retour à l'ordre constitutionnel et pour les actions de développement de notre pays", a conclu la chef de la diplomatie nigérienne.