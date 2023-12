La secteur de la culture à El Tarf entamera "bientôt" des travaux de réhabilitation, de restauration et de protection de deux constructions du patrimoine matériel de la ville d’El Kala (25 km à l’est d’El Tarf), a indiqué mercredi le directeur de la Culture et des Arts, Abdelkader Azzedine.

Il s’agit, en l’occurrence, de l’église, monument classé, et de Dar El Hakem, inscrite sur l’inventaire supplémentaire, qui seront réhabilitées et restaurées par une "entreprise reconnue pour son expertise et sa spécialisation dans ce domaine, agréée par le ministère de tutelle", a précisé le même responsable. Selon M. Azzedine, une enveloppe financière de 180 millions de DA a été allouée à ces travaux qui comprennent la sécurisation des deux bâtiments et leur consolidation pour écarter tout risque d’effondrement, la mise en place d’un réseau d’éclairage intérieur et extérieur, en plus de l’installation de caméras de surveillance et de certains autres équipements.

Le même responsable a fait savoir qu’après l’achèvement des travaux, les sites de Dar El Hakem et de l’église seront transformés en musées dans l’objectif de les valoriser et d’accroître leur attrait touristique, car "figurant parmi les monuments les plus importants de la commune d’El Kala qui a vu se succéder diverses civilisations".

Selon M. Azzedine, le ministère de la Culture et des Arts a inscrit plusieurs autres opérations de restauration et de protection de plusieurs vestiges anciens dans la wilaya d’El Tarf, ce qui fera de cette région de l’extrême-est du pays une "destination privilégiée pour le tourisme archéologique et de découverte".

Découverte de 69 sites archéologiques dans différentes régions de la wilaya

La direction de la Culture d’El Tarf a enregistré durant l'année 2023, la découverte de 69 sites archéologiques remontant à d'anciennes époques (phénicienne et préhistorique) dans différentes régions de la wilaya, a-t-on appris mercredi du directeur de la Culture et des arts.

La majorité de ces sites archéologiques, soit 90% ont été découverts dans les communes de Zitouna, Ain El Karma, et Bouhdjar situées sur la bande frontalière de l’Algérie, a précisé M. Abdelkader Azeddine.

Des mesures préliminaires ont été prises pour protéger les sites archéologiques découverts, considérés, a estimé le même responsable, comme un élément fondamental pour la préservation de la culture locale et qui constituent également, a-t-il ajouté, une partie du patrimoine de l’humanité dans la région.

El Tarf comptait, avant ces nouvelles découvertes, 346 sites archéologiques répartis sur les communes de la wilaya comme El Kala, Souarakh, Boutaldja, Boukous, R’mel Essoug, Zitouna, Ain El Karma et Asfour, a rappelé le même responsable. La majorité des sites archéologiques ont été découverts grâce aux opéra tions d’inventaire archéologique et de classification des sites et monuments archéologiques effectuées par la mission algéro-italienne, venue dernièrement à El Tarf dans le cadre du programme de coopération dans le domaine de la recherche archéologique, au titre d’une convention de coopération scientifique entre le Centre national de recherche en archéologie (Algérie) et le Laboratoire d’étude des biens culturels relevant de l’Université italienne de Turin.

Selon le directeur local de la Culture, les sites archéologiques découverts constituent des témoins et monuments de valeurs historiques retraçant les époques phénicienne et préhistorique dans la wilaya d’El Tarf.

Il a rappelé l’installation et l’activation de la Commission de wilaya de protection des biens culturels chargée de recevoir les notifications et plaintes sur les actes de vandalisme ou découvertes de monuments archéologiques à travers la wilaya.