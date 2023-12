Trente toiles sont exposés depuis mardi dans le hall de l’hôtel des Ziban de la ville de Biskra dans le cadre de l’exposition collective itinérante des arts plastiques initiée par l’association locale Mosaïque pour la culture, les arts et la conservation du patrimoine. Signées par les trois artistes, Messaoud Naït Saâda (Bejaia), Meziane Boussaïd (Tizi Ouzou) et Larbi Mehdeb (Biskra), ces œuvres (10 pour chaque plasticien) représentent essentiellement des portraits de personnes de la société algérienne sous divers angles et recourent à diverses techniques artistiques, a noté, Naït Saâda.

Pour Larbi Mehdeb, l’ensemble des toiles exposées constitue une mosaïque de la diversité de la société algérienne avec les spécificités propres à chaque région et les traits communs que chaque artiste a tenu à mettre en exergue selon sa vision créative. Mohamed Slimani, président de l’association locale Mosaïque pour la culture, les arts et la conservation du patrimoine, cette initiative qui se poursuit au 2 janvier prochain vise à insuffler une dynamique à l’activité culturelle dans la wilaya et faire découv rir au public des œuvres de valeur de plasticiens et professeurs des arts plastiques. Placée sous le thème "Halat oua Rahalat" (des cas et des voyages), cette exposition collective itinérante voyagera pour sa seconde étape vers El Oued avant de se diriger vers Gafsa en Tunisie pour participer aux manifestations commémoratives des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février), selon Slimani.