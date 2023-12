La bibliothèque principale de lecture publique, Mohamed Hamouda Bensaî de Batna a publié la première bibliographie d’écrivains de la wilaya, a-t-on appris mardi de la direction de cet établissement culturel situé au pôle urbain Hamla 2.

Dans une déclaration à l’APS, la directrice de cette bibliothèque Chahrazed Douadi a indiqué que le nouveau livre bibliographique qui sera actualisée chaque année, comprend 287 écrivains locaux ayant publié leurs œuvres dans 86 maisons d’édition locales et nationales.

L’ouvrage a été produit par le staff de la bibliothèque principale de lecture publique en collaboration avec la section locale de l’Union des écrivains algériens et des enseignants universitaires spécialisés, a ajouté la même responsable, précisant que des exemplaires de cette première édition sont actuellement disponibles au siège de la bibliothèque principale et d’autres seront initialement distribués au profit des 20 annexes de la bibliothèque. L’initiative de l’édition d’une bibliographie des écrivains de la wilaya constitue une référence aux chercheurs et à ceux qui s’intéressent aux publications locales et contribue ainsi à faire connaitre les écrivains et les ouvrages à travers les expositions et évènements littéraires locaux et nationaux ou par la participation aux séances littéraires de la manifestation culturelle nationale "forum du livre" qui s’organise dans les bibliothèques principales de lectures publiques et leurs annexes. La première bibliographie des écrivains de Batna édité sous forme d’un livre compte environ 500 pages et 387 titres en langues arabe, amazight, française et anglaise.