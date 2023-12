Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a exprimé, mardi, sa profonde préoccupation face aux bombardements sionistes continus sur la zone centrale de Ghaza, qui ont coûté la vie à plus de 100 Palestiniens au cours des dernières 24 heures.

Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Seif Magango, a déclaré, dans un communiqué, que ce qui est particulièrement inquiétant est le fait que ce dernier bombardement intense intervient après que les forces sionistes ont ordonné aux habitants du sud de la vallée de Ghaza de se déplacer vers le centre de Ghaza et Tal al-Sultan à Rafah.

Magango a fait référence à des informations selon lesquelles l'armée de l'air sioniste a mené plus de 50 raids dans le centre de la bande de Ghaza du 24 au 25 décembre, qui comprenaient trois camps de réfugiés: Bureij, Nuseirat et Maghazi. Deux raids ont touché sept bâtiments résidentiels dans le camp de Maghazi, tuant environ 86 Palestiniens et en blessant d'autres. On estime qu’un nombre indéterminé de personnes sont encore coincées sous les décombres. Selon Médecins sans frontières (MSF), le bilan total des victimes des raids sur les camps de Maghazi et Bureij s'est élevé depuis à au moins 131 personnes au milieu d'une situation humanitaire déjà catastrophique et qui s'aggrave. Le porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU, a indiqué que "toutes les routes reliant les trois camps ont été détruites, ce qui a entravé l'arrivée de l'aide à ceux qui en ont besoin", et que "les abris et les hôpitaux fonctionnent toujours au ralenti et sont extrêmement surpeuplés et souffrent d'un manque de ressources".

L'ONU nomme une ministre néerlandaise pour coordonner l'aide humanitaire à Ghaza

L'ONU a annoncé mardi la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, après une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par l'entité sioniste.

Sigrid Kaag "facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Ghaza" et aura aussi pour tâche de mettre "en place un mécanisme des Nations unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Ghaza par l'intermédiaire d'Etats non parties au conflit", a précisé le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres dans un communiqué.

Elle doit prendre ses fonctions le 8 janvier, a-t-il ajouté. Sigrid Kaag, ministre des Finances et vice-Première ministre dans le gouvernement sortant de Mark Rutte, a été nommée en vertu de la résolution du Conseil de sécurité adoptée vendredi et qui exige l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Ghaza.