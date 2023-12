Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés lundi et mardi dans les régions de l'Est, du Centre-Est et du Sahel, a rapporté la presse burkinabè.

Selon la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), la première opération offensive contre les terroristes a été effectuée lundi par l'armée dans la localité d'Ouargaye, dans la province du Koulpélogo de la région du Centre-Est.

Le même jour, une autre base terroriste a été prise d'assaut par des unités au sol de l'armée burkinabè, tuant plusieurs terroristes dans la localité de Tanwalbougou, dans la région de l'Est, selon la même source.

Une autre opération a été dirigée contre des terroristes qui avaient attaqué le 23 décembre le détachement militaire de Sollé, dans le nord du pays. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans les frappes de l'armée.