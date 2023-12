L'Association des amis du peuple sahraoui des îles Baléares a appelé le gouvernement espagnol à revoir sa position concernant la question du Sahara occidental, et exprimé sa solidarité avec les Sahraouis qui luttent pour l'indépendance de leur pays.

Selon l'agence de presse sahraouie SPS, l'association a organisé lundi à Plaça de Cort, dans la ville de Palma, une manifestation pour soutenir le peuple sahraoui et exprimer sa solidarité aux prisonniers politiques sahraouis arbitrairement incarcérés par le régime d'occupation marocain. A cette occasion, la présidente de l'association, Catalina Rossello, a déclaré: "Nous voulons être aux côtés des familles sahraouies et leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules".

Les participants au rassemblement ont condamné la répression menée par le Maroc dans les territoires occupés, appelant le gouvernement espagnol à revoir sa position concernant le Sahara occidental et dans laquelle il soutient le funeste plan expansionniste de Rabat.

L'objectif principal pour l'association était d'exprimer son inquiétude face à la gra ve situation dans laquelle se trouve la population sahraouie dans les territoires occupés, depuis la reprise de la lutte armée en novembre 2020, a ajouté la présidente. Le rassemblement comprenait également l'allumage de bougies à la mémoire des Sahraouis disparus depuis 1975. Une occasion de se souvenir notamment de la disparition, le 25 décembre 2005, d'un groupe de jeunes Sahraouis, après leur arrestation par les autorités d'occupation marocaines. La détermination du peuple sahraoui dans sa quête pour l'indépendance et la liberté a été également soulignée. En plus d'afficher son soutien au peuple sahraoui, l'association a exprimé cette année sa solidarité avec le peuple palestinien, dénonçant les souffrances causées par le "génocide" et la "barbarie" de l'entité sioniste à Ghaza. Le rassemblement s'est terminé par une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs.