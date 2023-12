Les participants à une conférence régionale sur la réforme budgétaire, organisée mardi à Khenchela, ont affirmé "l’importance d’asseoir de nouvelles règles de gestion des deniers publics conformes aux dispositions de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances".

L’application de cette loi organique depuis janvier passé consacre l’engagement de l’Etat pour la modernisation et la réforme des finances publiques afin de concrétiser le développement local et optimiser la gestion des deniers publics, ont affirmé les intervenants durant la rencontre tenue à l’université Abbas Laghrour en présence de cadres des collectivités locales, de contrôleurs financiers et des trésoriers des wilayas de Khenchela, de Tébessa, d’Oum El Bouaghi et de Batna.

L’inspecteur général à la direction générale du budget du ministère des Finances, Djamel Zergout, a indiqué que cette nouvelle loi est porteuse d’une nouvelle approche basée sur l’efficacité et la réalisation des objectifs tracés qui confirme l’engagement de l’Etat à réformer les finances publiques. M. Zergout a invité les cadres présents à déplo yer davantage d’efforts dans la mise en œuvre de cette loi avec la rigueur nécessaire ainsi que des textes d’applications de sorte à dépenser les deniers publics pour réaliser les objectifs préalablement fixés.

Abdelwahab Boulekhiout, sous-directeur à la direction générale du budget, a souligné que le budget de l’Etat est désormais présenté sous forme de portefeuilles de programmes et activités permettant aux intervenants dans l’exécution du budget de maitriser les procédures de dépenses des crédits, notamment en matière d’investissement public qui est en relation directe avec le citoyen.

Il a également indiqué que les crédits financiers sont accordés aux ordonnateurs à qui l’on a préalablement fixé les critères et objectifs et qui présentent des rapports sur les dépenses de ces crédits en vue de concrétiser la transparence et la bonne gestion de l’argent public.

Mme Ilham Ledjeram, sous-directrice à la direction générale du budget, a noté que ladite loi est venue consolider le contrôle et l’évaluation des différents secteurs dans le cadre des nouvelles orientations de gestion du budget de l’Etat et de réforme budgétaire.

Dans son allocution d’ouverture, le wali de Khenchela, Youcef Mahiout a considéré que la loi organique relative aux lois de finances est venue pour réaliser un "bond quali tatif" dans le domaine de la gestion des finances publiques et permettra de relier le budget public à la politique socioéconomique du pays.