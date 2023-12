Le Conseil de la nation a salué, mardi, la teneur du discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé lundi devant les représentants des deux chambres du Parlement au Palais des Nations, réaffirmant le soutien constant du Conseil à toutes les démarches entreprises par le Président Tebboune, indique un communiqué du Conseil de la nation.

"Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé une réunion du bureau du Conseil, élargie aux présidents des groupes parlementaires, aux présidents des commissions permanentes et au Contrôleur parlementaire, au lendemain de la participation du Conseil de la nation aux travaux de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement, tenue lundi au Palais des Nations (Club des pins), sur convocation de Monsieur le président de la République", précise la même source.

Ainsi, le bureau du Conseil élargi a exprimé "sa profonde considération pour la teneur du discours-référence prononcé par le Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, devant les représentants du peuple des deux chambres du Parlement, un discours que le président de la République entend perpétuer telle une tradition annuelle pour mettre en lumière les acquis réalisés et ceux en perspective, mais aussi pour tenir la Nation informée des faits et réalisations accomplies au double plan national et international, à même de parachever l'édification du pays, une tradition qui constituera désormais l'un des leviers de la politique sage de Monsieur le président de la République et une plus-value qui auréolera le riche registre de l'Algérie nouvelle".

Le Conseil de la nation a fait part de "sa grande satisfaction des indicateurs positifs rassurants contenus dans le discours du président, résultat d'un travail laborieux et de réformes globales ayant touché tous les secteurs et dont l'impact est aujourd'hui palpable sur le terrain, en dépit des circonstances internationales et régionales particulièrement exceptionnelles aux plans politique, économique, sécuritaire et sanitaire".

Le discours du président Tebboune confirme que ces "indicateurs et ces faits rassurent les Algériennes et les Algériens et nourrissent leur optimisme quant à l'orientation rationnelle et logique de l'Algérie nouvelle, qui se réfère à des garde-fous constitutionnels et au legs novembriste hérité de génération en génération", ajoute le communiqué. Pour le bureau d u Conseil, ce discours "appelle tout un chacun à faire montre de volonté et de détermination, et d'élever les niveaux de compréhension, de conscientisation et de perception de ses objectifs et finalités".

A cette occasion, le bureau a salué "la série des réformes profondes initiées par le président de la République, à l'instar de la création d'institutions constitutionnelles pour jeunes, du renforcement de la protection sociale et du pouvoir d'achat, de la consécration de la justice, et du soutien à l'investissement, outre la poursuite du processus de transition réfléchi vers une économie de la connaissance, de la numérisation et de l'innovation", se félicitant de "la préservation du caractère social de l'Etat dans l'Algérie nouvelle et de l'indépendance de la décision politique et économique en soutien à la pleine souveraineté pour laquelle des millions de martyrs se sont sacrifiés". Le bureau a, également, salué "l'intérêt accordé par la président de la République à la Mémoire nationale et l'attention particulière prêtée aux membres de la communauté nationale à l'étranger, d'autant que l'Algérie a renoué avec son lustre au volet diplomatique et le rôle qui lui sied au double plan international et régional en termes de médiation et de règlement des conflits".

L'accent a en outre été mis su r l'intérêt renouvelé de l'Algérie pour "son appartenance africaine et la constance de ses positions de rejet de toutes formes de colonialisme et de soutien du droit des peuples à l'autodétermination, à leur tête, les deux causes palestinienne et sahraouie, qui figurent parmi les questions intangibles de la diplomatie algérienne".

Le bureau s'est félicité de "la prise de conscience des Algériennes et des Algériens, notamment les jeunes, étant le cœur battant de la Nation, quant à l'importance de mettre en échec tous les complots vils ourdis contre l'Algérie par les détracteurs de l'Algérie, leurs sbires et leurs relais".

Le Conseil de la nation a, en outre, appelé à "s'unir autours des institutions de la République, en tête desquelles notre Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", se félicitant "des pas franchis par le Président Tebboune en vue de mener l'Algérie à bon port".

Au terme de cette réunion, M. Goudjil a affirmé, dans une déclaration à la presse, que la réunion élargie du bureau "a constitué une opportunité en vue d'exprimer l'avis du Conseil de la nation sur le discours important et historique prononcé par le président de la République et destiné au peuple à travers le Parlement, fort de ses deux chambres", mettant en avant la nécessité de "se préparer pour la prochaine étape et d'œuvrer à la concrétisation des orientations suprêmes et importantes contenues dans le discours du président de la République".

M. Boughali : le discours redonne espoir aux compétences, aux jeunes et aux fidèles enfants du pays

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé, mardi à Alger, que le discours prononcé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, devant les deux chambres du Parlement, redonnait espoir aux compétences, aux jeunes et aux fidèles enfants de ce pays.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la 2e Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), tenue au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, M. Boughali a précisé que le discours du président de la République était "porteur d'une vision, d'une stratégie économique et d'un plan d'action mûrement étudiés au profit des compétences et des jeunes".

Ce discours "redonne espoir aux compétences, aux jeunes et aux fidèles enfants de ce pays", a-t-il estimé, rappelant que l'Algérie "possède des ressources humaines et matérielles qui doivent être utilisées à bon escient".

"Avec des indicateurs économiques au vert, une dette extérieure nulle, un taux de croissance qui va bon train et le main tien du caractère social de l'Etat, l'Algérie a accompli d'importantes réalisations sur le plan économique par rapport à la situation chaotique héritée de la précédente période", a relevé le président de l'APN. "Accélérer la dynamique économique permettra à l'Algérie de préserver sa souveraineté décisionnelle et de prendre des décisions en accord avec ses principes et sa doctrine", a-t-il ajouté, martelant que "nul ne peut donner des leçons à l'Algérie".

Par ailleurs, la chambre basse du Parlement a abrité aujourd'hui l'élection des membres du Réseau des jeunes parlementaires, a fait savoir M. Boughali, soulignant que "cette démarche participe de notre conviction que la jeunesse est l'avenir de l'Algérie et le garant de sa prospérité et de son développement".

"Fidélité aux engagements et confiance en l'avenir", estime l'UNEP

Le discours du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prononcé lundi devant les deux chambres du Parlement, reflète "fidélité aux engagements et confiance en l'avenir", a estimé, mardi dans un communiqué, l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP).

L'organisation patronale s'est d'abord félicitée de la décision du Président de la République d'instaurer ce discours annuel à l'adresse de la nation devant les deux chambres du parlement, soulignant qu'elle consacre "de nouvelles pratiques institutionnelles visant au renforcement de la démocratie et à la transparence".

Cette décision, "forte et hautement symbolique", dénote de "la cohérence de la démarche et de la vision de Monsieur le Président de la République, soucieux du respect de la concrétisation des engagements pris dès son investiture devant la nation et de l'impératif de l'évaluation de l'action des institutions", a-t-elle affirmé.

Elle s'inscrit également dans "l'engagement du dialogue constructif et l'instauration de la transparence comme culture de gestion des affaires publiq ues", souligne le communiqué.

A ce titre, précise le document, I'UNEP en tant qu'organisation patronale nationale "salue le processus de réformes structurelles engagé par Monsieur le Président de la République visant la diversification économique du pays à travers la libération des initiatives et le développement de l'investissement producteur de richesses et créateur d'emplois, ainsi que la promotion de la production nationale et s'engage à contribuer à sa mise en œuvre". L'Union a ajouté qu'elle "relève et soutient la consécration, par Monsieur le Président de la République, du caractère social de l'Etat matérialisé notamment par ses courageuses décisions portant sur la préservation du pouvoir d'achat des citoyens à travers la revalorisation périodique du salaire minimum garanti, des retraites, de l'exonération fiscale des faibles revenus et de l'allocation chômage au profit des jeunes chômeurs, ainsi que le maintien des subventions de l'Etat pour les produits de large consommation".

L'UNEP s'est également félicitée "des résultats enregistrés, malgré un contexte international difficile, dans les domaines industriel, agricole et de commerce extérieur qui renforcent la sécurité alimentaire du pays et la souveraineté de sa décision économique".

A cet effet, elle s'est engagée à "promouvoir la mise en place d'une gouvernance moderne de l'entreprise publique par la libération des initiatives des managers, le développement du dialogue et de la concertation entre l'ensemble de ses composantes et partenaires".

L'organisation patronale "renouvelle son soutien à l'action de Monsieur le Président de la République et appelle à un approfondissement et un élargissement des réformes économiques en mesure de libérer le formidable potentiel économique de notre pays et de garantir une croissance durable à même de le hisser au rang des pays développés", conclut le communiqué.