L'Algérie abritera en mars 2024 un tournoi international amical de football regroupant les équipes de quatre nations, dont l'équipe nationale, organisé sous l'égide de la Fédération internationale de football (FIFA), a appris l'APS lundi auprès du président de la Fédération algérienne (FAF) Walid Sadi.

"L'Algérie a eu le privilège d'être désignée par la FIFA pour organiser cette première édition de ce tournoi international, qui sera organisé sous l'égide de l'instance internationale.

Outre l'Algérie, le rendez-vous verra la participation de la Bolivie, de l'Albanie, et de l'Afrique du Sud", a précisé le président de l'instance fédérale.

Ce tournoi international se jouera durant la date de la FIFA allant du 18 au 26 mars, soit en pleine période du mois sacré du Ramadhan.

Pendant cette date FIFA, les sélections africaines mal classées seront au rendez-vous avec le début du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025. "Avant le début de ce tournoi, il sera question de procéder à un tirage au sort pour désigner les deux demi-finales qui von t se jouer aux stades de Miloud-Hadefi d'Oran et du 19-mai 1956 d'Annaba, alors que la finale aura lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki", explique Sadi. En d'enchaîner : "Ce tournoi verra la présence de membres importants de la FIFA, et probablement de son président Gianni Infantino." L'Albanie a déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour le prochain Euro-2024 en Allemagne, en se classant en tête du groupe E des qualifications à égalité de points avec la République Tchèque (15 pts) mais avec une différence de buts favorable, devant la Pologne (11 pts), la Moldavie (10 pts), et les Iles Féroé.

En revanche, la Bolivie a complétement raté les six premières journées des qualifications (Amsud) du Mondial 2026, en occupant la 9e et avant-dernière place au tableau avec 3 points seulement. Enfin, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), en terminant 2e du groupe K avec 7 points. Dirigée sur le banc par le technicien belge Hugo Broos, l'Afrique du Sud a entamé les qualifications du Mondial 2026 en battant à domicile le Bénin (2-1), avant de s'incliner en déplacement face au Rwanda (2-0).

CAN-2023 (Algérie) préparation Les deux matchs amicaux contre le Togo et le Burundi à huis clos

Les deux matchs amicaux de préparation que doit livrer l'équipe nationale de football durant son stage prévu à Lomé (1-10 janvier 2024), en prévision de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 févier) : contre respectivement le Togo et le Burundi, se joueront à huis clos, a appris l'APS lundi auprès d'une source proche des "Verts".

La sélection nationale s'envolera le lundi 1er janvier pour Lomé (Togo) pour effectuer un stage précompétitif en vue de la 34e édition de la CAN, avec deux tests amicaux : le vendredi 5 janvier face au Togo, et le mardi 9 janvier face au Burundi. Cette décision a été prise sur demande du sélectionneur national Djamel Belmadi, qui compte profiter de ces deux rencontres de préparation pour mettre en place son dispositif tactique avant l'entrée en lice de l'Algérie à la CAN-2023.

Si le Togo se présentera avec un effectif composé exclusivement de joueurs locaux, le Burundi affrontera l'Algérie avec un effectif au grand complet, soit avec les éléments évoluant à domicile et à l'étranger.

Le Togo et le Burundi n'ont pu se qualifier à la CAN-2023.

Avant de se rendre à Lomé, l'équipe nationale devrait affronter le dimanche 31 décembre la sélection olympique au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

A la CAN-2023, l'Algérie, dont c'est la 20e participation à la CAN, évoluera dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola.

Les Algériens entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.

Un premier contingent d'une dizaine de joueurs mardi à Sidi Moussa

Un premier contingent d'une dizaine de joueurs est attendu mardi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, pour la dernière étape préparatoire des Verts en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (remportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), a appris l'APS lundi auprès d'une source proche de l'équipe nationale.

Trois joueurs se trouvent depuis quelques jours déjà au CTN de Sidi Moussa, il s'agit du défenseur Youcef Atal (OGC Nice/ France), le milieu offensif Youcef Belaïli (MC Alger), et l'attaquant Islam Slimani (Coritiba FC/ Brésil).

Ces trois éléments sont soumis à un programme spécial, précise la même source. Les autres joueurs convoqués pour la CAN-2023 rallieront Alger par groupes à partir de mercredi jusqu'au dimanche 31 janvier.

Le capitaine des "Verts" Riyad Mahrez est attendu, quant à lui, samedi à Alger, lui qui aura à disputer vendredi un match du championnat saoudien avec son équipe d'Al-Ahli SC.

Les deux défenseurs, Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) et Yasser Larouci (Sheffield United), seront les derniers à rejoindre le stage, eux qui seront engagés samedi avec leurs clubs respectifs en Premier League anglaise.

Les "Verts" s'envoleront le lundi 1e janvier pour la capitale togolaise Lomé à bord d'un vol spécial (10h00), pour un stage précompétitif avec deux tests amicaux au menu : face au Togo le vendredi 5 janvier 2024 et devant le Burundi le samedi 9 janvier. Les joueurs du sélectionneur national Djamel Belmadi s'envoleront le 10 pour la ville ivoirienne de Bouaké pour prendre part à la 34e CAN.

L'Algérie, dont c'est la 20e participation à la CAN, évoluera dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola.

Les Algériens entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00). L'Algérie s'est qualifiée haut la main pour la CAN-2023, en dominant le groupe F avec 16 points en six matchs devant la Tanzanie (8 pts), également qualifiée, l'Ouganda (7 pts) et le Niger (2 pts).

Les nations qualifiées ont été réparties en six groupes de quatre équipes chacun.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se dérouler a dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.