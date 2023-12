L'équipe nationale de handball prendra part à un tournoi international amical à Doha (Qatar) du 30 décembre au 2 janvier 2024, en vue du 26e Championnat d'Afrique des nations CAN-2024 en Egypte (17-27 janvier), a annoncé la Fédération qatarienne de la discipline (QHB) lundi dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Selon le programme du tournoi, qui regroupe également le Qatar et l'Irak, l'Algérie débute face au pays hôte le samedi 30 décembre (15h30/ heure algérienne), avant de défier le lendemain le dimanche 31 décembre l'Irak à 15h30.

Les coéquipiers de Messaoud Berkous croiseront le fer de nouveau avec le Qatar le mardi 2 janvier (15h30). Le Sept national a entamé dimanche un stage à Alger qui s'étalera jusqu'à jeudi prochain. Le nouveau sélectionneur national Farouk Dehili a fait appel à 23 joueurs, dont la majorité évoluent à l'étranger.

La sélection algérienne enchaînera en effectuant un stage précompétitif en Tunisie (10-15 janvier), avec au programme deux tests face à la Tunisie et la Guinée. Les "Verts" s'envol eront ensuite pour Le Caire pour prendre part au rendez-vous africain. Lors du prochain tournoi continental, les "Verts" évolueront dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye.

Les deux premiers de chaque poules se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président. L'équipe sacrée lors de cette 26e édition de la CAN se qualifiera directement aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, alors que le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. Les cinq premiers du CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège. Farouk Dehili a succédé à Salah Bouchekriou sur le banc de l'équipe nationale en décembre, suite à la décision de la FAHB de se séparer des services de l'ancien international pour motifs "disciplinaires".