Manzhouli, le plus grand terminal terrestre de Chine, a traité 4.681 trains de fret Chine-Europe au cours des onze premiers mois de 2023, soit une augmentation de 5,9% sur un an, selon des données douanières de cette région du nord de la Chine.

Lei Jianjun, directeur des douanes de la gare de Manzhouli, a déclaré que ces dernières années, le terminal avait mis en œuvre des mesures pour améliorer l'environnement commercial et faciliter le dédouanement transfrontalier des trains de fret Chine-Europe.

Fin novembre, plus de 23.000 trains Chine-Europe avaient transité par le terminal de Manzhouli depuis la mise en service des trains de fret Chine-Europe via le terminal en 2013.

A ce jour, 57 lignes de trains de fret Chine-Europe passent par ce terminal terrestre, reliant la Chine à plus de dix pays européens.

La production de coton atteint 5,618 millions de tonnes en 2023

La production de coton de la Chine s'est élevée à 5,618 millions de tonnes en 2023, en baisse par rapport à l'année dernière, en raison notamment des conditions météorologiques défavorables dans la principale région productrice, d'après des données officielles publiées lundi.

Selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES), la production annuelle a diminué de 6,1% sur un an, tandis que la superficie totale des champs de coton a diminué de 7,1%, à 2,7881 millions d'hectares.

Parallèlement, la production nationale moyenne par hectare a augmenté de 1,1%.

Wang Guirong, responsable du BES, a déclaré que le Xinjiang, la plus grande région productrice de coton du pays, avait connu des conditions météorologiques insatisfaisantes, notamment des températures plus basses et davantage de précipitations au printemps, et des vagues de chaleur prolongées en été, ainsi qu'une réduction des champs à faible rendement, apportant une baisse marginale de la production par hectare.

La récolte par hectare du bassin du fleuve Yangtsé a augmenté à partir d'une base basse causée par des températures élevées et des sécheresses persistantes l'année dernière, tandis que la production par hectare des régions de plantation le long du fleuve Jaune a également augmenté en raison d'une meilleure gestion, a déclaré M. Wang.