L'Assemblée générale (AG) du groupe Sonatrach a adopté, lors de sa réunion, lundi, sous la présidence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le budget annuel de l'entreprise pour l'année 2024, ainsi que le plan de développement à moyen terme relatif à la chaîne de valeurs 2024-2028, indique un communiqué du groupe.

"Conformément aux statuts de l'entreprise, Sonatrach a tenu, lundi 25 décembre 2023, son assemblée générale ordinaire (AGO), au siège de la Direction générale de l'entreprise, sous la présidence du ministre de l'Energie et des Mines, et avec la participation du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque d'Algérie et du représentant de la Présidence de la République en leur qualité de membres de l'Assemblée générale. Ont été présents également aux travaux de cette AGO les membres du Conseil d'administration, selon le communiqué.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à l'adoption du "budget annuel de l'entreprise pour l'année 2024, ainsi que du plan de développement à moyen terme relatif à la chaîne de valeurs pour la période 2024-2028, notamment les activ ités d'exploration et de production (...) en sus des activités liées à l'emploi, des projets de développement relatifs à la numérisation et à la transition énergétique, ou encore celles relatives à la réduction de l'empreinte carbone de Sonatrach", conclut la même source.